Мнение: О порядке пересечения границы ЛНР и ДНР с Россией

19.03.2020, 21:50, Разное

Для волновавшихся жителей ДНР по поводу закрытия границы с Россией.

МГБ ДНР выпустило официальное разъяснение по поводу порядка пересечения границы для отдельных категорий граждан.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой вводится новый порядок пересечения государственной границы ДНР.

На участке границы ДНР и Украины:

с 17 марта 2020 года до особого распоряжения запрещен въезд с территории Украины в Донецкую Народную Республику лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства) без постоянной регистрации места проживания на территории Республики;

Разрешен въезд на территорию Донецкой Народной Республики лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства), которые имеют постоянную регистрацию места проживания на территории Донецкой Народной Республики.

Запрещен транзитный проезд через территорию ДНР на Украину из РФ гражданам Украины (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства);

В исключительных случаях разрешен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства на территорию ДНР, а именно в случае возникновения необходимости гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умЕрших, в иных нетерпящих отлагательства случаях – при наличии у них подтверждающих документов, либо при наличии таковых у встречающей стороны).

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года с 18 марта до 1 мая 2020 года закрыт въезд на российскую территорию иностранным гражданам и лицам без гражданства в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Въезд на территорию РФ разрешен:

– жителям ДНР, имеющим российское гражданство;

– жителям ДНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ;

– членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы;

– лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство;

– лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;

– водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

Также информируем, что въезд на территорию РФ на личных транспортных средствах разрешен жителям ДНР при наличии паспорта РФ с обязательным заполнением российской таможенной декларации.

Разрешен въезд на территорию РФ на автобусах регулярного международного сообщения при наличии паспорта РФ.

Для пересечения границы в местных пунктах пропуска «Выселки», «Ульяновское», необходимо иметь паспорт РФ и паспорт ДНР для подтверждения местной прописки.

Для пересечения международных пунктов пропуска «Новоазовск», «Успенка», «Мариновка», «Квашино» достаточно паспорта РФ.

На основании решения Главы ДНР Д.Пушилина от 18.03.2020 года, с 21.03.2020 года вводится полный запрет на пересечение линии разграничения с Украиной на всех ППТК.

https://mgbdnr.ru/news.php?id=20200319_00&img_num=0 – цинк

По пропуску на границе ЛНР и РФ.

СПО МГБ ЛНР разъяснила порядок пропуска граждан и транспортных средств через Государственную границу ЛНР с РФ

СПО МГБ ЛНР информирует о том, что на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации №635-Р от 16.03.2020 года с 17 марта до 1 мая 2020 года закрыт въезд на российскую территорию иностранным гражданам и лицам без гражданства в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Въезд на территорию РФ разрешен:

жителям ЛНР имеющим российское гражданство;

жителям ЛНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ;

членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы;

лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство;

лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;

водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

Также информируем, что въезд на территорию РФ на личных транспортных средствах разрешен жителям ЛНР при наличии паспорта РФ с обязательным заполнением российской таможенной декларации.

Разрешен въезд на территорию РФ на автобусах регулярного международного сообщения при наличии паспорта РФ.

Для пересечения границы в местных пунктах пропуска «Поповка», «Краснодарка», «Краснодарка-1», «Песчановка», «Новоборовицы», «Северный» необходимо иметь паспорт РФ и паспорт ЛНР для подтверждения местной прописки. Для пересечения международных пунктов пропуска «Изварино», «Должанский», «Червонопартизанский» достаточно паспорта РФ.

http://mgblnr.org/media/0c414653-d5ca-4c3a-b717-39e0dc9592f3 – цинк