В мире: В Сирии подрывают соглашение Турции и России

19.03.2020, 21:48, Новости дня

Турецкий конвой попал в джихадистскую засаду в Идлибе. Это не рядовое событие затяжной войны – подобное означает, что поставлено под вопрос одно из ключевых соглашений РФ и Турции. С кем столкнулись турецкие силы и почему это стало для них сюрпризом?

Инцидент, переросший в полноценный бой, случился утром 19 марта на трассе М4 в районе населенного пункта Мухамбаль. Это географически точный центр трассы, связывающей провинцию Латакия с Алеппо, примерно между крупными городами Джиср-аш-Шугур и Эриха. С юга на Мухамбаль выходит дорога из долины аль-Гааб и гор Завия, которые сейчас контролирует правительственная армия Сирии. Наряду с Джиср-аш-Шугуром, поселок Мухамбаль (не более 3 тысяч человек до войны, сейчас заметно больше за счет семей боевиков) – ключевые позиции на трассе М4.

По московским договоренностям, по трассе должны двигаться только совместные российско-турецкие патрули, а турки должны зачистить от боевиков шесть километров к северу от трассы. Россияне – такое же расстояние к югу от дороги. Патрули должны были начать работу еще 15 марта, но боевики, прикрываясь мирным населением, блокировали их передвижение. Российская сторона дала туркам еще неделю на то, чтобы разобраться с ситуацией, но по факту процессы в Идлибе идут совсем иные.

Турецкий конвой попал в классическую засаду для такого рода войны. Сперва по обе стороны дороги при его продвижении взорвались фугасы, после чего джихадисты начали обстреливать и сам конвой. Турки залегли и приняли бой. Некоторые источники сообщают о потерях среди турецких военнослужащих, но Анкара это никак не подтверждает. Есть данные о том, что турки перебрасывают к Мухамбалю подкрепления. Сирийские источники сообщают и о том, что туда же стекаются боевики как из «Хайят Тахрир аш-Шам», так и из протурецкой «Джебхат Ватания ат-Тахрир».

Засаду устроили боевики организации «Хуррас ад-Дин» (Защитники веры), которая откололась пару лет назад от Аль-Каеды. Аль-Каеда была для них недостаточно радикальна. Ранее «защитники» неоднократно заявляли, что никаких московских соглашений не принимают и перемирие соблюдать не собираются. Это никем не контролируемая группировка, склонная к навязыванию шариатского образа жизни всему человечеству. «Защитники» объявлены террористической организацией, их неоднократно бомбили все задействованные в Сирии силы. Так, один из лидеров группировки был убит в ходе американского налета, а другой – в результате точечных действий российских ВКС.

Ранее – на пике могущества ИГИЛ – именно из числа «защитников» набиралась так называемая «хизба» – шариатская полиция, следившая за поведением людей и расчленявшая их прямо на улицах за несоблюдение норм шариата. «Хизба» – значит «ответственность». Их девиз: «наслаждаться хорошим и осуждать плохое». «Хорошее» и «плохое» – в данном случае это «халяль» и «харам», то есть то, что дозволено, и то, что осуждается шариатом. В некоторых странах (Саудовская Аравия, Судан) хизба – легальная часть власти, но, например, в Египте, ведущие богословы резко осуждают эту практику, называя ее «устаревшим и средневековым пониманием ислама». На деле это приводило в Сирии к садистской жестокости по отношению к немусульманам и к мусульманам, в чем-то не соблюдшим нормы шариата.

Последний раз «хизба» была замечена в конце 2018 года как раз в Саракибе, где они разъезжали по улицам на «тачанках» и через мегафон призывали местное население «вернуться к шариату». При этом «защитники» действовали по всей территории Сирии – от Дераа на юге до Идлиба на севере. В их числе очень много иностранцев, например, уйгуров. С началом создания «заповедника Идлиб» «защитники» вместе с семьями переместились в Идлиб со всей Сирии, где фактически оккупировали Мухамбаль.

Вообще на отрезке трассы М4 от Джиср-аш-Шугура до Эрихи (центральная часть) сконцентрировано большинство крайне радикальных групп с большим количество иностранцев. Турки с таким столкнулись впервые.

Несмотря на то, что еще по сочинским соглашения они должны были всех этих бармалеев разоружить (а за это получали преференции на пребывание в Идлибе), они ни разу не предприняли даже попытки такое сделать. Их взаимоотношения с радикалами сводились к закулисным переговорам и натравливанию их на правительственные силы. Теперь получилась «ответка».

Для турок это настоящее испытание. Зачистить трассу М4 можно исключительно путем пехотного боя, а вновь появившиеся в небе над Идлибом с согласия российской стороны турецкие дроны тут помощники небольшие. А вопрос принципиальный – или турецкая армия уничтожает джихадистов или московские договоренности идут прахом.

Есть, правда, странная деталь. Попавший в засаду турецкий конвой был именно что конвоем, а не патрулем. Есть данные, что в его составе был танк «Леопард», только передвигался он не своим ходом, а на тягаче. В составе конвоя также могла быть ЗРК Atilgan. Это далеко не то, что предусматривалось московскими соглашениями. Это не патрулирование, а переброска тяжелой техники по трассе, которая, согласно пунктам договора, должна стать демилитаризованной зоной.

В последнюю неделю турецкая сторона активно наращивала свое военное присутствие в Идлибе. Туда перебрасывается такими вот конвоями военная техника, идет инженерное оборудование укрепленных позиций. У населенного пункта аль-Джиха (это в сторону Алеппо) турки экстренными темпами строят полноценную военную базу. Ничего подобного московские соглашения не предусматривали.

Все это время на фронте действительно соблюдалось перемирие, и даже турецкие дроны появлялись в небе только со всеобщего согласия и исключительно с разведывательными целями. Но по факту турки втихомолку обустраивают в Идлибе собственную военную инфраструктуру, причем на новых принципах и на долговременной основе.

Турки или не могут или не хотят возиться с разоружением или уничтожением радикальных группировок в их зоне ответственности у трассы М4. Столкновение у Мухамбаль – первое испытание на прочность. Но разоружение боевиков и создание демилитаризованного коридора у трассы – один из ключевых пунктов московского соглашения. Или вы выполняете договор или нет.

В свою очередь, правительственные силы в тот же период переместили в горы Завии крупные силы с явным намерением нацелиться на Джиср-аш-Шугур – ключевой пункт на трассе М4 и неформальную столицу иностранных банд, в том числе состоящих из выходцев из стран бывшего СССР и с российского Северного Кавказа.

Все это суммарно свидетельствует о том, что, к огромному сожалению, действующее перемирие может не дожить до середины апреля. Признаков такого негативного сценария и так было достаточно, но сейчас он высветился очень ярко.

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