Журналист с Украины признал невозможность вернуть Крым

19.03.2020, 21:48, Новости дня

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.

«Севастополь, основанный Россией в 1783 году и служивший базой российского Черноморского флота, в те дни был в экстазе», – приводит слова журналиста РИА «Новости».

Он отметил, что две «легендарных обороны города» – во время Крымской войны и во время Второй мировой – сделали портовый город частью российской военной истории.

«Вероятно, поэтому в Севастополе еще до аннексии всегда были люди, которые публично высказывались за то, чтобы полуостров принадлежал России, а не Украине», – говорится в статье.

По мнению автора, в 2014 году «после стольких лет ожидания севастопольцы увидели, что РФ настроена серьезно», и это «окрылило людей». Однако журналист винит в таких настроениях в Крыму российские СМИ. Он отказывается верить в то, что после госпереворота на Украине на полуостров поехали так называемые поезда дружбы с вооруженными националистами.

Журналист не захотел жить в российском Крыму и переехал в Киев, где начал писать статьи для немецкоязычных СМИ. При этом его родители остались в Севастополе.

«Мы видимся очень редко – и я знаю, что это больше не изменится. Между Киевом и Крымом сейчас существует реальная граница, хотя Украина называет ее только «административной». Она не исчезнет ни завтра, ни послезавтра», – признает он.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

По результатам опроса ВЦИОМ, спустя шесть лет после проведения референдума в Крыму абсолютное большинство крымчан (93%) и севастопольцев (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией.

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