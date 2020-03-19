На жительницу Липецкой области составили протокол за пост о коронавирусе

19.03.2020, 21:45, Разное

На жительницу Липецкой области составили протокол о распространении фейков о коронавирусе (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом региональному оперативному штабу сообщили в местном управлении МВД.

В полиции уточнили, что гражданка разместила в социальной сети пост о многочисленных заболевших в Данковском районе, где находится обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. По данным Gorod48, 35-летняя нарушительница услышала такую информацию от попутчика в автобусе. Он утверждал, что видел, как в Данкове перевозили большое число зараженных.

В Липецкой области было зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, эти пациенты вернулись из Италии. Сегодня их выписали из больницы после отрицательных анализов. В обсерваторе на наблюдении остаются 33 человека.

Ранее в МВД РФ заявили об участившихся фейках в интернете, касающихся работы сотрудников полиции в условиях распространения COVID-19. В частности, в Липецкой области через мессенджеры рассылается информация о том, что сотрудники ГИБДД якобы перекрыли все въезды в областной центр из-за двухнедельного карантина.