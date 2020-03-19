 

На жительницу Липецкой области составили протокол за пост о коронавирусе

19.03.2020, 21:45, Разное

На жительницу Липецкой области составили протокол о распространении фейков о коронавирусе (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом региональному оперативному штабу сообщили в местном управлении МВД.

В полиции уточнили, что гражданка разместила в социальной сети пост о многочисленных заболевших в Данковском районе, где находится обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. По данным Gorod48, 35-летняя нарушительница услышала такую информацию от попутчика в автобусе. Он утверждал, что видел, как в Данкове перевозили большое число зараженных.

В Липецкой области было зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, эти пациенты вернулись из Италии. Сегодня их выписали из больницы после отрицательных анализов. В обсерваторе на наблюдении остаются 33 человека.

Ранее в МВД РФ заявили об участившихся фейках в интернете, касающихся работы сотрудников полиции в условиях распространения COVID-19. В частности, в Липецкой области через мессенджеры рассылается информация о том, что сотрудники ГИБДД якобы перекрыли все въезды в областной центр из-за двухнедельного карантина. 

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Совет по правам человека призвал проверить расследование жалоб на пытки фигурантов дела «Сети»

11.03 / Ученые: Лишний вес увеличивает риск опухоли простаты у мужчин

14.03 / Мнение: Советские горные стрелки в Афганистане

11.02 / Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире

05.03 / Александр Васильев советует Яне Трояновой добавить «нежности в образах»

25.02 / Жители России могут получить возможность брать отгул для диспансеризации

04.03 / Мнение: Учитесь, рижане!

19.02 / Наука: Почему от статинов болят мышцы

18.03 / Не дефицит: почему на самом деле опустели полки в московских магазинах

17.02 / Скандалы: Первый канал перепутал Устюговых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска