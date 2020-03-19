 

В Европе закрываются заводы японского бренда Toyota

19.03.2020, 21:30, Разное

Как и многие ведущие мировые автоконцерны, японская Toyota заявила о временной приостановке работы на европейских предприятиях. Таким образом, компания намерена обезопасить своих сотрудников от пандемии коронавируса.
Впрочем, есть и не менее важная причина: из-за того, что заболевание продолжает распространяться, у многих известных автомобильных брендов наблюдается сбой в логистических цепочках поставок комплектующих. Часть заводов уже прекратили работу, остальные сделают это уже на текущей неделе, отметили в компании. Данные меры касаются сразу семи предприятий Toyota Motor Manufacturing.

Они расположены на территории Франции, Польши, Великобритании и Чехии, турецкое предприятие приостановит выпуск комплектующих с 21 марта. С 19 марта прекращается работа совместного производства Toyota Peugeot Citroen в Чехии. К слову, соответствующие меры не так давно принял и концерн Volkswagen.



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