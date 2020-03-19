Украина стала основным покупателем российской свинины

19.03.2020, 21:30, Новости дня

Украина в феврале стала основным покупателем свинины из России, за месяц в страну было поставлено продукции на 4,5 млн долларов, следует из мониторинга Центра агроаналитики Минсельхоза.

В натуральном выражении экспорт из РФ вырос до 2,7 тыс. тонн против 1,7 тыс. тонн в прошлом году. В тройку основных покупателей также вошли Вьетнам (4,18 млн долларов) и Гонконг (3,2 млн долларов), информирует «Интерфакс».

По данным Центра со ссылкой на данные ФТС, в феврале этого года экспорт свинины вырос до 12,6 млн долларов с 5,7 млн долларов в феврале 2019 года. Основными поставщиками мяса стали Белгородская (4,4 млн долларов), Тамбовская (1,6 млн долларов) и Пензенская (1,57 млн долларов) области.

Экспорт мяса птицы в прошлом месяце составил 25,4 млндолларов. Главным импортером стал Китай – на 16,5 млн долларов, при том, что поставки мяса птицы в эту страну начались со второй половины 2019 года. Основными экспортерами стали Ставропольский край (8,78 млн долларов), Московская область (4,4 млн долларов), Москва (2,3 млн долларов), Краснодарский край (2,1 млн долларов), Белгородская (2 млн долларов) и Брянская (1,7 млн долларов) области.

Главными экспортными продуктами птицеводства стали лапки цыплят-бройлеров (8,1 млн долларов), крылья (6,5 млн долларов), мясо (3,9 млн долларов).

Ранее сообщалось, что РФ возобновила импорт ржи после нескольких лет перерыва.