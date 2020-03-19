 

«Настоящий король и властелин сцены»: Киркоров оригинально поздравил отмечающего день рождения Леонтьева

19.03.2020, 21:30, Разное

Сегодня, 19 марта, отечественный эстрадный исполнитель и киноактёр Валерий Леонтьев отмечает 71-й день рождения. На странице в Instagram свои поздравления в адрес именинника написал Филипп Киркоров, назвав коллегу «настоящим королём и властелином сцены».
В поздравительном посте Киркоров обнародовал архивное совместное фото с Валерием Леонтьевым, сделанное, вероятно, за кулисами одного из музыкальных мероприятий, поскольку оба исполнителя в кадре запечатлены в оригинальных сценических костюмах. Обращаясь к имениннику коллега называет его «невероятным и непревзойдённым, старшим товарищем и гуру», покоряющим сцену уже более 4-х десятков лет и ставшим за это время её «королём и властелином». Киркоров пожелал Валерию Леонтьеву счастья, любви и востребованности публики независимо от наличия «коронованных вирусных самозванцев».


В комментариях к посту большинство фолловеров присоединяются к словам Киркорова и также пишут в адрес отмечающего день рождение Леонтьева тёплые поздравления. Некоторые заметили «гармоничность тандема» запечатлённых на снимке коллег, советуя исполнить в будущем песню в дуэте, так как на «эксперимент» с двумя любимыми певцами многим интересно посмотреть.



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