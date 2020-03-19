 

Ученые превратили рыбью чешую в гибкий биоразлагаемый электронный дисплей

19.03.2020, 21:30, Разное

Специалисты из Китая разработали гибкую желатиновую плёнку для электронных девайсов с помощью рыбьей чешуи. В дальнейшем, её можно применять при создании дисплеев для гаджетов, которые будут наноситься на человеческое тело.
Главным преимуществом новинки, безусловно, является экологичность ввиду быстрого процесса разложения и возможности будущей переработки. Ученые, представляющие Нанкинский технический университет (КНР) подобно описали процесс создания данной пленки в статье, опубликованной в издании ACS Nano.

Основой для разработки является желатиновый раствор из рыбьей чешуи, затем специалисты нанесли различные электропроводящие и светоизлучающие компоненты. В итоге, новинка проработала и после тысячи циклов сгибания и разгибания – именно такой гибкостью должны обладать аппараты будущего, в том числе и те, которые нужно «установить» прямо на кожу человека – термометры или секундомеры.

Поскольку многие из подобных устройств являются одноразовыми, их можно без проблем переработать в отличие от того же пластика. К примеру, плёнка из рыбьей чешуи может раствориться в кипятке и за несколько недель разложиться в земле. Впрочем, есть и другой вариант в виде переработки и вторичного использования.



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