Технологии: Глава Центра развития здравоохранения Сколково – о распространении COVID-19 в России и готовности больниц к приему пациентов

19.03.2020, 21:25, Разное

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки, 12 из них в Москве. По данным оперативного штаба, общее число заболевших достигло 199 человек. Есть и первая смерть умерла – 79-летняя Валентина Зубарева, преподаватель Университета нефти и газа, у нее выявили коронавирус, но по данным врачей, умерла она от того, что у нее оторвался тромб.

В России также распорядились ввести так называемый режим повышенной готовности, что это значит, сколько человек может заболеть и хватит ли на всех врачей и больниц – Настоящему Времени рассказал председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Сколково Юрий Крестинский.

– Режим повышенной готовности распространяется в первую очередь на медицинскую инфраструктуру. Дело в том, что медучреждения должны быть в соответствующем состоянии: подготовлены палаты интенсивной терапии, инфекционные отделения больниц, частичное перепрофилирование обычных коек в инфекционные. И для этого должны быть проведены определенные мероприятия. Плюс, надо понимать, что в нашей повседневной жизни нам не нужно такое количество инфекционных коек, которые могут потребоваться в случае возникновения эпидемий.

Рост численности выявленных пациентов [с коронавирусом] будет продолжаться еще несколько недель. Есть все шансы, что через три, максимум четыре недели мы достигнем некой пиковой точки, после чего ситуация пойдет на спад. Мой личный прогноз, опять-таки, опираясь на опыт инфекционистов и эпидемиологов, с которыми мне пришлось пообщаться, говорит, что по количеству выявленных пациентов с активно проявляющейся симптоматикой, по Российской Федерации [зафиксируют] от пяти до пятнадцати тысяч пациентов на максимуме.

Текущий опыт показывает, что наиболее уязвимы те регионы, жители которых больше всего путешествуют. В первую очередь это Москва и Санкт-Петербург, жители крупных городов, и именно в этих регионах мы выявляем наибольшее количество заболевших.

Учитывая то, что у нас исторически избыточная госпитальная инфраструктура в стране, хотя порой мы слышим, что не хватает то здесь, то там больничных коек, то существующей инфраструктуры должно хватить с запасом [на потенциальное количество пациентов]. Главная проблема – не в общем числе коек, а в общем количестве именно инфекционных коек, либо реанимационных коек, либо аппаратов искусственного дыхания, экстракорпоральной мембранной оксигенации, таких в стране насчитывается около ста тысяч, как в государственной, так и в частной медицинской инфраструктуре. И в принципе, это покрывает даже самые неблагоприятные прогнозы.