Мнение: Опубликованы секретные документы о первом выходе человека в космос

19.03.2020, 21:20, Разное

Давайте немного отвлечемся от истерии по поводу пандемии-сами-знаете-чего и вспомним об одном очень важном событии, перевернувшем представление о науке и человечестве.

Вчера «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, связанные с первым полетом человека в космос.

На страницах, пожелтевших от времени, описаны программы первого в мире выхода человека в открытый космос. При этом, записи и пометки (среди которых присутствует даже бортовой журнал корабля «Восход-2») сделаны руками главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королёва, Алексея Леонова и Павла Беляева.

Утром 18 марта 1965 года мир перешагнул тот самый порог открытий, о котором до этого вторила только советская фантастика. Именно тот ясный весенний день был ознаменован важнейшим событием общемирового масштаба: человеческая нога впервые ступила в гулкую космическую бездну.

Выдающийся советский летчик-космонавт Алексей Леонов, пилотировавший космический корабль «Восход-2», впервые в истории человечества вышел за пределы аппарата и шагнул в космическое пространство в специальном скафандре, оборудованном автономной системой жизнеобеспечения.

Этот необычайной храбрости человек «отплыл» от «Восхода-2» на расстояние аж пяти метров, провел необходимые замеры и исследования, а затем вернулся обратно. За действиями Леонова следил командир корабля «Восход-2», летчик-космонавт СССР полковник Павел Беляев.

Этот прорыв стал беспрецедентным в истории мировой космонавтики.