 

Мнение: Опубликованы секретные документы о первом выходе человека в космос

19.03.2020, 21:20, Разное

Давайте немного отвлечемся от истерии по поводу пандемии-сами-знаете-чего и вспомним об одном очень важном событии, перевернувшем представление о науке и человечестве.

Вчера «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, связанные с первым полетом человека в космос.

На страницах, пожелтевших от времени, описаны программы первого в мире выхода человека в открытый космос. При этом, записи и пометки (среди которых присутствует даже бортовой журнал корабля «Восход-2») сделаны руками главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королёва, Алексея Леонова и Павла Беляева.

Утром 18 марта 1965 года мир перешагнул тот самый порог открытий, о котором до этого вторила только советская фантастика. Именно тот ясный весенний день был ознаменован важнейшим событием общемирового масштаба: человеческая нога впервые ступила в гулкую космическую бездну.

Выдающийся советский летчик-космонавт Алексей Леонов, пилотировавший космический корабль «Восход-2», впервые в истории человечества вышел за пределы аппарата и шагнул в космическое пространство в специальном скафандре, оборудованном автономной системой жизнеобеспечения.

Этот необычайной храбрости человек «отплыл» от «Восхода-2» на расстояние аж пяти метров, провел необходимые замеры и исследования, а затем вернулся обратно. За действиями Леонова следил командир корабля «Восход-2», летчик-космонавт СССР полковник Павел Беляев.

Этот прорыв стал беспрецедентным в истории мировой космонавтики.

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Мнение: Всё правильно сделал! (с)

23.02 / Евгений Плющенко подверг критике маленького сына за плохую тренировку

09.03 / Мнение: Крым и коронавирус

19.02 / Учёные назвали лучшую диету для продления молодости

28.02 / Медики рассказали об эффективных натуральных средствах против диареи и позывов к рвоте

05.02 / Мнение: Шокирующие подробности унижений китайцев в Европе

06.02 / Мнение: Дефицит

19.02 / В Калмыкии из-за смертельной аварии возбудили уголовное дело

19.02 / Андрей Разин прокомментировал отказ Димаша Кудайбергена участвовать в «Евровидении 2020»: «Ему это не нужно»

17.03 / Специалисты рассказали о предсказывающих судьбу народных приметах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска