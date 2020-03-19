Российский хоккеист стал первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом

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19.03.2020, 21:18, Новости дня

Первым заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19 игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал российский защитник команды "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев.

Ранее пресс-служба канадской команды объявила о том, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Его имя не называлось, но сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Именно Зайцев стал тем хоккеистом, который сдал положительный тест на COVID-19, сообщает "БИЗНЕС Online". По информации издания, в данный момент в клубе проводятся тесты других игроков, так как есть большая вероятность, что несколько других хоккеистов также заразились.

Никита в текущем сезоне принял участие в 58 играх, в которых набрал 12 (1+11) очков. Всего на его счету 75 (13+62) очков в 281-й игре в лиге.

В настоящее время 28-летний уроженец Москвы ведет судебные разбирательства со своей бывшей женой Маргаритой, которая обвинила экс-супруга в похищении детей, обнародовав в начале декабря видео, на кадрах которого Зайцев вместе с отцом уносят на руках девочек, отталкивая преследующих их женщин.

Позже стало известно, что хоккеист специально прилетал из Канады в Россию. Поводом стало видео, на котором его бывшая жена грубо обращается с дочерью. Маргарита через суд получила опеку над детьми, однако их она так и не увидела.

Спортсмен решил оспорить решение суда, заседание должно было состояться в среду, 18 марта, но его пришлось отложить минимум на три недели.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 176 странах. Заболевших при этом уже порядка 228 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи скончались.



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