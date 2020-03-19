 

В Сочи вынесли приговор владельцу и арендатору кафе, где в пожаре погибли 11 человек

19.03.2020, 21:18, Новости дня

В Сочи владельца и арендатора нелегального кафе, где в пожаре летом 2018 года погибли 11 человек, признали виновными в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Краснодарскому краю. Собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения приговора арендатору незаконной постройки Артушу Барсегяну и ее хозяину Анатолию Гормакову. 

В ходе расследования следователи провели ряд экспертиз, в том числе судебно-генетическую, медицинскую и пожарно-техническую. Суд назначил обвиняемым наказание в виде 6 месяцев в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Помимо этого, суд продолжает рассматривать по существу уголовное дело против владельца незаконной 3-этажной постройки, которую он сдавал в аренду для проживания. Во время пожара здесь погибли 7 человек. Мужчину обвиняют в оказании услуги, не отвечающей правилам безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц по неосторожности (статья 238 УК РФ).

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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