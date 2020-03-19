Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

19.03.2020, 21:18, Новости дня

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила. Кадры того, как вопреки указу премьера Конте, продолжают работать рынки в Сан-Ремо и городках в итальянских Альпах в Сеть выкладывают те, кто сам не должен выходить из дома. Смертность в республике уже такая, что пытающиеся зафиксировать её газеты состоят практически из одних некрологов. Погибших — почти три с половиной тысячи человек.

475 погибших за день. С такими цифрами Италия впереди Китая. В Бергамо, где ситуация катастрофическая, уже ни знают ни куда класть заболевших — закончились места в больнице — ни умерших.

"Я к сожалению, никогда не плачу, но я плачу внутри. Каждый день мы ждем, что завтра будет лучше. Этого всё еще не произошло, но нам это действительно необходимо, чтобы ситуация нормализовалась в ближайшее время", — говорит Лука Лорини, руководитель реанимационного отделения больницы Папы Иоанна XXIII.

Скорость распространения вируса — 4000 пациентов день. Цифры анализируют все, даже математики. Пик не достигнут — его ждут в апреле. Потому что Италия так и не услышала приказ правительства оставаться дома.

Об этом кричат врачи и те, кто спустя три недели искусственной вентиляции легких наконец впервые шепотом смог заговорить.

"Мало кто понял! Хотелось, чтобы вы посмотрели на меня, на мой респиратор, что спас мне жизнь. Нечего обижаться на власти. Это мы виноваты. Сколько из нас наплевали на приказ, сколько из нас продолжали ходить по магазинам с температурой?" – рассказала Даниэла Де Роса.

Уговаривать больше никого не будут. Вышел без причины — штрафы, арест. Только за неделю 43 тысячи ложных сертификатов. Их обязательно выполнять, выходя из дома, указывая направление: в магазин, к врачу, по работе.

Отслеживая мобильные телефоны, полиция видит, что 40% населения продолжает куда-то ходить и ездить.

Тогда запретим все — пообещали власти. Городские парки опечатали еще неделю назад. Это одна из самых крупных в Риме вилл — вилла Памфили. Бегать и кататься можно было лишь по улицам и набережным в одиночку

Еще в 9 утра здесь было все открыто — набережная Тибра оставалась единственным местом, где можно было побегать. В 10 часов приехал патруль, повесил ленту.

С минуты на минуты ждем приказ Миндзрава — запрещается любой спорт. Полиция будут ловить велосипедистов и бегунов.

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами. Китайцы привезли плазму. И некоторым больницам на севере дали зеленый свет на эксперименты — в особо тяжелых случаях, когда уже нет альтернативы — переливание.

В крови выздоровевших пациентов антитела — эту методику в Китае внедряли. Как лекарство от артрита — опытом — положительной или отрицательной динамикой врачи обмениваются в национальном чате:

"В Неаполе у 8 из 11 пациентов улучшение. Вот в Косенце тоже — динамика в первые же два часа после приема препарата. Мы собираем данные, спрашиваем, обмениваемся мнениями очень оперативно!", — отметил Паоло Ашерто, врач.

Италии помогают всем миром — кто масками, кто аппаратами ЭВЛ — без которых строить и открывать новые больницы не имеет смысла.

Через несколько дней будет готова Фьера — ее выставочные площади примут 400 пациентов. Деньги на строительство выделили банки, предприниматели. Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро.

Известные футболисты подключились к кампании "я остаюсь дома" и тоже помогают деньгами больницам.

"Я, совместно с "Ювентусом" поддерживаю сбор средств для больниц в Турине и Пьемонте. Вы также можете внести свой вклад. Мы показываем, что хотя мы все разделены, мы едины!", — рассказал Джанлуиджи Буффон, вратарь футбольного клуба "Ювентус".

Италия молится онлайн. Священники тоже уважают декрет и соблюдают дистанцию. Италия поет на балконах каждый день в 6 вечера — расписание публикуют на неделю вперед. Готовит дома — уроки онлайн дают самые известные и Италии шефы. Антонелло Колонна на своей звездной мишленовской кухне один. Готовит букатини качо пепе — любимое блюдо римлян.

Уже понятно, что сидеть дома Италии придется еще пару месяцев. Школы 3 апреля не откроют, в лучшем варианте после Пасхи, в худшем — в сентябре.

Сценариев много, но пока не остановятся цифры — все они фантастические. В Италии за месяц 35 тысяч заразившихся. Анализы на севере, в Венето начали брать у всех подряд. В Болонии испытывают бесконтактную технологию — пациенты проходят тест, не выходя из машины.