В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

19.03.2020, 21:17, Разное

Представляющий американское аэрокосмическое агентство NASA заместитель администратора управления космических технологий Джим Рейтер пояснил о применении на Земле разработок, тестировавшихся ранее на орбите Земли. К таковым, в том числе, относятся инновационные материалы, испытанные космической радиацией и «ударами микрометеоритов».

В статье, опубликованной в журнале NASA Spinoff, Рейтер отмечает, что космические технологии, разработанные специалистами агентства, нашли применение во многих областях на Земле. Это касается медицинской сферы, транспорта, безопасности и защиты окружающей среды. К примеру, инновационные решения, применяемые при создании беспилотников, повторяют технологии, использующиеся на космических кораблях для автоматического сближения.

Также специально для членов экипажей Международной космической станции ранее разрабатывались системы, позволяющие контролировать их состояние здоровья. Данные технологии применяются и в обычных клиниках, а на фоне пандемии в мире коронавируса они становятся особенно актуальными и полезными.