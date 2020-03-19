Николай Дурманов объяснил, почему источником коронавируса стали летучие мыши

19.03.2020, 21:17, Разное

Российский эксперт в области биотехнологий, генной инженерии, биологической и экологической безопасности Николай Дурманов объяснил, почему именно летучие мыши стали источником коронавируса. По словам эксперта, в научном сообществе пандемии мало кто удивился, так как дальнейшей распространение инфекции в ближайшие годы профильные специалисты не исключали.

Так, Дурманов отмечает, что коронавирусы являются семейством вирусов, включающих в себя 4 десятка видов. После распространявшихся эпидемий SARS и MERS в 2002-2013 гг. инфекционисты подозревали вскоре приход ещё одного заболевания, что и произошло в конце минувшего года в китайском городе Ухань, из которого коронавирус начал быстро распространяться на территории других государств. По словам эксперта, в странах Юго-Восточной Азии активно происходит хозяйственная деятельность человека, вследствие чего становится более плотным соприкосновение с популяциями летучих мышей. У последних по-иному работает иммунная система, поэтому от вирусов рукокрылым проще защититься, чем человеку.

У летучих мышей коронавирусная инфекция запускает сильную иммунную реакцию, что защищает самих представителей отряда рукокрылых, но при этом способствует лучшей приспособленности вирусов к различным средам. Иммунитет мышей борется с инфекциями, а потом этот процесс приостанавливается, таким образом делая колонии данных млекопитающих реальными «резервуарами бактерий и вирусов». Кстати, среди инфекций у одних только коронавирусов может насчитываться порядка 50-200 типов, подчёркивает Дурманов.