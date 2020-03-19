Украинские врачи сбежали от пациента с подозрением на коронавирус

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19.03.2020, 21:16, Новости дня

Врачи в Ивано-Франковской области убежали от мужчины, обратившегося за помощью, когда узнали, что тот вернулся из Лондона.

«В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил «Что вы хотите». Я ответил, что задыхаюсь и у меня болит в груди. У него первый вопрос: «А вы откуда приехали?». Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», – приводит слова мужчины УНИАН.

Пациента направили к семейному врачу. Позже ему сделали флюорографию и госпитализировали. У мужчины диагностировали грипп.

По словам врачей, они не были психологически готовы к ситуации, однако помощь оказывали в соответствии с инструкцией.

На Украине всего зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от болезни в стране увеличилось до двух человек.



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