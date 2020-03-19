Поляки увидели в пандемии шанс для присоединения Калининградской области

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19.03.2020, 21:16, Новости дня

Читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.

В статье говорится, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. Автор пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в польских супермаркетах, однако теперь у них такой возможности нет. Но и в российских магазинах есть запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется абсолютно изолирован, передает РИА «Новости».

Поляки в комментариях под статьей стали озвучивать призывы «забрать» Калининградскую область – так якобы стало бы лучше жителям этого российского региона.

«Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши. Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков», – пишет пользователь Harles.

«Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее – ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой», – ответил этим пользователям Ews.

В Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.



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