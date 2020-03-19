За сутки в России зарегистрировано 52 новых случая COVID-19

19.03.2020, 21:15, Новости дня

Общее число новых случаев коронавирусной инфекции в РФ за сутки увеличилось со 147 до 199, передает RT со ссылкой на сообщение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

52 новых случая зафиксированы в 23 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрировано 12 случаев, в Подмосковье – пять.

Регионы РФ, где выявлены новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией:

1. Москва — 12 случаев

2. Московская область — 5 случаев

3. Свердловская область — 5 случаев

4. Тульская область —3 случая

5. Красноярский край — 3 случая

6. Хабаровский край — 3 случая

7. Тамбовская область — 2 случая

8. Воронежская область — 2 случая

9. Краснодарский край — 2 случая

10. Кировская область — 2 случая

11. Ивановская область — 1 случай

12. Рязанская область — 1 случай

13. Мурманская область — 1 случай

14. Нижегородская область — 1 случай

15. Пермский край — 1 случай

16. Новосибирская область — 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) — 1 случай

18. Оренбургская область — 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО — 1 случай

20. Санкт-Петербург — 1 случай

21. Республика Чувашия — 1 случай

22. Саратовская область —1 случай

23. Тверская область — 1 случай