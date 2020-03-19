За сутки в России зарегистрировано 52 новых случая COVID-19
19.03.2020, 21:15, Новости дня
Общее число новых случаев коронавирусной инфекции в РФ за сутки увеличилось со 147 до 199, передает RT со ссылкой на сообщение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
52 новых случая зафиксированы в 23 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрировано 12 случаев, в Подмосковье – пять.
Регионы РФ, где выявлены новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией:
1. Москва — 12 случаев
2. Московская область — 5 случаев
3. Свердловская область — 5 случаев
4. Тульская область —3 случая
5. Красноярский край — 3 случая
6. Хабаровский край — 3 случая
7. Тамбовская область — 2 случая
8. Воронежская область — 2 случая
9. Краснодарский край — 2 случая
10. Кировская область — 2 случая
11. Ивановская область — 1 случай
12. Рязанская область — 1 случай
13. Мурманская область — 1 случай
14. Нижегородская область — 1 случай
15. Пермский край — 1 случай
16. Новосибирская область — 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) — 1 случай
18. Оренбургская область — 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО — 1 случай
20. Санкт-Петербург — 1 случай
21. Республика Чувашия — 1 случай
22. Саратовская область —1 случай
23. Тверская область — 1 случай
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