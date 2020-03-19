 

«Отчаяние и бессонница»: Юлия Высоцкая назвала свою счастливую жизнь иллюзией

19.03.2020, 21:09, Разное

Юлия Высоцкая много путешествует, отдаёт предпочтение здоровой и вкусной еде, а также получает букеты после спектаклей. Вместе с тем актриса и телеведущая назвала свою счастливую жизнь иллюзией.
Знаменитость предупредила, что со стороны её жизнь может показаться беззаботной, но не следует верить «красивой картинке». Свою точку зрения Высоцкая выразила в Instagram-аккаунте. Многие люди, отмечает звезда, воспринимают фото- и видеоматериалы в соцсетях буквально. Вчера, к примеру, отмечает артистка, она опубликовала в микроблоге фото из итальянского Неаполя, собравшее за короткий срок значительное количество отметок «Нравится». Данный снимок лишь соответствует настроению артистки, вместе с тем он не «буквальный». Фото следует воспринимать как метафору и в этом прослеживается значительная часть иллюзии, заявляет популярная ведущая.

Личные переживания Юлия Высоцкая оставляет за кадром. Она отмечает, что многие подписчики, наблюдая за глянцевой жизнью, считают, что те, кто отдыхает на островах, счастливы и у них всё хорошо. Последние тоже испытывают моменты грусти, отчаяния, бессонницы и переживаний, но в соцсетях это не выражают, поделилась телеведущая в YouTube-проекте «Мне это нравится!».



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