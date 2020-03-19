 

Смартфон Ulefone Armor X7 доступен для предварительного заказа за 80 долларов

19.03.2020, 21:09, Разное

Разработчики из Ulefone заявили о старте предзаказов на смартфон Armor X7. Речь идёт о первом в мире «неубиваемом» девайсе, функционирующим под управлением ОС Android 10.
Классическая модификация устройства обойдется покупателю в 130 долларов, но сейчас его цена на 50 долларов ниже. С 27 марта по 6 апреля Ulefone Armor X7 подорожает до 90 долларов, а затем будет реализовываться по стандартному ценнику. Что касается технических характеристик, то гаджет получит 4-ядерный SoC MedaiTek, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб постоянной памяти. Основная камера получит датчик на 13 Мп, а фронтальная камера – на 5 Мп.

Ёмкость батареи составит 4 тысячи мАч, появятся и стандартные модули вроде NFC. Поддержка Google Pay также предусмотрена, степень защиты – IP69K. Согласно условиям IP68, смартфоны выдерживают нагрузки даже на 1,5-метровой глубине в течение 30 минут. Класс защиты IP69K означает, что девайс работает даже при высокотемпературной мойке и под воздействием высокого давления воды.



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