 

В Сети опубликованы возможные характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 2020

19.03.2020, 21:09, Разное

Эксперты рассказали о предполагаемых характеристиках флагманского девайса Xiaomi Mi Mix 2020. Предполагается, что смартфон обзаведется новыми дизайнерскими решениями.
Кроме того, устройство имеет полноэкранный дизайн передней панели, а вот вырезы и отверстия отсутствуют. Что касается фронтальной камеры, то она расположится под экраном. Кстати, сам дисплей поддерживает частоту обновления в 120 Гц при разрешении в 2K. Заднюю панель гаджета оснастят модулями основной камеры: не исключается появление 108-мегапиксельного датчика, 12-мегапиксельного и телеобъектива с 10-кратным зумом.

Аппаратной основой смартфона является мощный процессор Snapdragon 865, количество ОЗУ составит 12 Гб. Xiaomi Mi Mix 2020 могут выпустить уже в третьем квартале нынешнего года, а вот о стоимости флагмана информации пока не предоставлено.



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