Болезнь Сталина вычислили по отпечаткам пальцев

19.03.2020, 21:08, Новости дня

Советский лидер Иосиф Сталин страдал подагрой и принимал лекарства на основе солей лития, которые одновременно служили успокоительным средством, считает международная группа ученых, которая исследовала отпечатки пальцев, оставленные Сталиным на страницах книги Алексея Толстого «Иван Грозный».

Книга, которой пользовался Сталин, хранится в Российском государственном архиве социальной и политической истории (РГАСПИ), передает ТАСС.

«Известно, что Сталин оставлял видимые глазом отпечатки пальцев на книгах. Мы обнаружили частички солей лития в отпечатках, которые совпадают с отпечатками пальцев Сталина. Это позволили нам предположить, что вождь в 1942 году (когда читал книгу) принимал лекарства на основе солей лития как средство от подагры», – рассказал один из участников группы Глеб Зильберштейн, который работает в Израиле и сотрудничает с Пьер Джорджио Ригетти из миланского Политехнического университета.

Ученые считают, что лекарства служили одновременно успокоительными, хотя в психиатрических целях литий осознано начали использовать только после войны.

Исследователи вспомнили, что Иосиф Джугашвили работал в Тифлисской обсерватории (1899-1901 гг.) – там он вел круглосуточные метеорологические наблюдения, что позже могло послужить причиной расстройства сна.

«Хорошо известно и задокументировано, что одновременно лекарства на основе лития употреблял Черчилль. Личный врач Черчилля был одним из пионеров литиевой терапии», – добавил Зильберштейн.

Ученые применяют инновационную технологию биохимического анализа EVA, благодаря которой установлены и научно подтверждены диагнозы разных исторических личностей. Так, анализировался манускрипт Казановы, который хранится в Национальной библиотеке Парижа, и выяснилось, что «венецианский любовник» страдал гонореей – на это указали, что следы сульфида ртути, который использовали художники и которым лечили половые заболевания в XVII веке.

Анализировали также рукописи русских писателей Антона Чехова и Михаила Булгакова. Им подтвердили диагнозы туберкулеза и почечной недостаточности. Последним объектом изучения стал Влад Цепеш, прототип графа Дракулы. Ему они поставили диагноз гемолакрия, при которой из глаз течет кровь.