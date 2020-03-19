Мнение: Письмо: “Сколько можно наступать на одни и те же грабли”

19.03.2020, 21:05, Разное

Это не письмо, а целая повесть.

Интересная история, на мой взгляд.

И герой – онегин, но не рапан. Хороший парень. Я бы даже сказала, что границы у него не такие уж плохие.

Хотя ситуация в конце письма его расшатала, но он должен собраться, локус себе вернуть.

Разбирайте сами. А я сейчас еще несколько онегинских писем опубликую.

notveryimpotent

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо Вам за возможность написать письмо, рассказать о ситуации и, возможно, получить совет.

Я работаю удалённо, соответственно на работу не хожу, круг общения никакой. Раньше жил в маленьком городке, а когда стал более менее зарабатывать, решил переехать в столицу. Хозяйка квартиры, которую я снял понравилась с первого взгляда, несмотря на то, что была старше меня, ещё и замужем. Квартира была в общем-то не её, а её мужа, но она, как нигде не работающая занималась всеми вопросами по сдаче, у них была ещё одна квартира в более престижном районе.

Она на меня произвела неизгладимое впечатление, красивая, уверенная временами на грани фола. Сама заметила как я на неё смотрю и сказала, чтобы я не вздумал в неё влюбляться. Только мне это не помогло. Не могу сказать, что прям влюбился, но думал о ней часто. Первое время пытался с ней пообщаться на предмет где тут какие кафе-магазины поблизости, но получил ответ, что гугл проинформирует меня куда лучше.

Деньги за квартиру всегда забирала наличкой, хотя все обычно переводят на карту и всегда приезжала сама. Хотя это можно понять, хотела наверное удостовериться, что я не разнёс квартиру в щепки. Я угощал её чаем, всегда готовил что-нибудь эдакое (я люблю готовить), она на чаепитие оставалась, угощение хвалила, сидела со мной по часу, а то и по полтора, но все мои попытки хоть как-то перейти на личную тему пресекала.

Я порасстраивался, а потом зарегистрировался на СЗ и стал ходить по свиданиям. Свидания ничего мне не принесли, а вот очередной поход в магазин внезапно помог. Закрывал входную дверь, а в это время симпатичная рыжая девушка поднималась по лестнице с довольно объёмной коробкой в руках. Я в принципе стеснительный и никогда не был душой компании, а тут так органично выдал, что девушки не должны таскать тяжести и потянул на себя её коробку. Она рассмеялась, потому что коробка была пустой, но я всё равно донёс её на нужный этаж. Оказалось, что через пару этажей от моего живёт её дедушка. Мы немного поболтали (её зовут К.) и она ушла, а я даже телефон не догадался спросить. Но через несколько дней она сама позвонила в мою квартиру и спросила не окажу ли я ей услугу. Я заранее согласился, оказалось, что нужно поклеить обои в одной из комнат дедушки, это меня конечно не обрадовало, но деваться было некуда. Потом поблагодарила, я попросил её телефон, но почему-то не решился ни позвонить, ни написать. Ещё и продолжал думать о хозяйке квартиры (М.)

Через пару недель в один из выходных пошёл в бар в своём районе и увидел там К. Она была очень сильно пьяна, но меня узнала и буквально повесилась на шею. Сначала хихикала и кривлялась, а потом вдруг стала рыдать и говорить, что она чудовище и ей так плохо, и она плохая, и выхода нет, в общем, всё пропало. Потом она опять рыдала, потом бар закрылся и я потащил её к себе домой, не на улице же было её бросать.

Очухалась она где-то к полудню и стала говорить, не только, что она плохая, но и что я хороший. Я сидел, работал, было срочное дело, а я никак не мог разобраться, где ошибка. Она стала на меня залезать, обнимать, целовать в щёки, я чуть не порвался на лоскутки там и мозг надо было включить на полную и не получалось. В итоге я бросил компьютер (за что потом получил от тимлида), потому что она так разошлась, что уже стянула с меня штаны. Мы переспали и тут она опять стала рыдать, говорила, что она ясновидящая, знает, что я никогда её не полюблю, а вот она полюбит меня и сильно, а ещё что она энергетически ела людей, правда в одной из прошлых жизней. Я был в шоке, если честно. Подумал, что она малость того, а скорее всего и не малость. Потом понял, что просто помешана на медитациях, мантрах, прошлых жизнях этих и всём таком прочем, но не сумасшедшая. Пыталась меня на свои эзотерические тусовки таскать, но я просто не мог серьёзно воспринимать весь этот бред.

Вот так у меня и завязались отношения. Именно завязались, я для этого ничего не сделал. Она сама решила у меня жить, да и к дедушке ближе, а я не сопротивлялся.

Когда М. пришла за квартплатой то чуть не подпрыгнула увидев К. которая мало того, что красивая. но и достаточно колоритна во всех своих фенечках и тряпочках, а ещё она типичная рыжая, с зелёными глазами, обсыпана веснушками и кудрявая. М. стала на меня смотреть по-другому, я прям это почувствовал, но ситуацию никак не прокомментировала, разве что на чай не стала задерживаться, забрала деньги и ушла. А я после этого понял, что она меня зацепила всё-таки, потому что серьёзно расстроился, что она не осталась, даже К. стала меня раздражать, и сам досадовал, что не убрал её куда-то, знал же, что М. придёт.

Отношения если их можно так назвать продолжались три месяца, а потом я видимо надоел К., она устроила истерику на тему, что она меня любит, а я её нет, как она и предсказывала, да и вообще кто-то там ей гадал на нас и выпал тринадцатый аркан, который “смерть” поэтому тут уже совсем ничего не поделаешь, к тому же я упорно не желаю становиться вегетарианцем, да и в духовном плане ей совсем не подхожу, поэтому всё кончено.

Не могу сказать, что я совсем не расстроился, расстроился, конечно, всё-таки уже успел привыкнуть и к К. и к регулярному сексу (чего уж там), но всё-таки и облегчение тоже почувствовал.

После этого наши ежемесячные посиделки с М. стали гораздо душевнее, чем раньше, она как мне показалось, обрадовалась, когда в первый раз увидела, что К. больше нет, стала задерживаться поболтать подольше, иногда даже что-нибудь рассказывала о себе.

Я стал жить от одной этой встречи до другой, пытался сблизиться с ней сильнее, вроде бы как случайно коснуться её, покупал чай один умопомрачительнее другого, даже тирамису научился делать, но подвижки в наших отношениях были минимальными, если это вообще можно было назвать отношениями. А потом она не пришла. Накануне того дня, когда обычно забирала деньги не написала и на следующий не пришла. Я позвонил сам, она не взяла трубку. На следующий день я решил, что вправе, я же квартиросъёмщик, а не хахаль надоедливый, могу звонить пока не дозвонюсь, в конце концов хочу передать деньги. Я стал звонить и звонить, она сбрасывала, а потом написала, что больше не будет приходить за деньгами и все вопросы к мужу. Я сразу стал спрашивать, что происходит. Она не отвечала, но я стал спрашивать и спрашивать и в итоге она ответила, рассталась с мужем и больше вопросами квартиры не занимается. Тогда я позвонил, она не приняла звонок и не сбросила, я опять стал звонить, пока она не отключила телефон.

Потом она телефон включила, я опять позвонил, она ответила. Стала на меня орать, я выспросил, где она находится, поехал туда. Она сказала, что муж выгнал её на улицу с вещами, в городе у неё никого нет к кому можно нагрянуть надолго, родителей уже нет, есть только двоюродный брат где-то в селе возле границы, но то такое. Я уговорил её пожить пока что у меня. Хотя понятно, что “уговорил” это в кавычках, ситуация у неё была патовая.

Пока ехали, предвкушал, что теперь-то она точно будет ко мне поблагосклоннее, но когда добрались она мне отрезала все пути. Только вошла в квартиру, сразу начала раздеваться. Не в плане верхнюю одежду сняла, а совсем. И сказала, что давно видела, как я на неё смотрю, поэтому за жильё и еду она может расплатиться натурой, потому что денег у неё нет. Я, конечно, пошёл на попятную, ничего не надо, я только из человеколюбия и дружеских чувств предложил ей пожить у себя. Ну не мог я так, более того, я так не хотел. Она деловито оделась, сказала “как знаешь”. И потом на все мои робкие попытки как-то флиртовать она сразу будничным тоном заявляла, что готова тут же отдать все долги.

Однажды я всё же рискнул и поцеловал её, но это было убого. С таким же успехом мог целовать, к примеру, барельеф, с такой же отдачей и пылкостью. И даже это меня от неё не отвернуло. Спал я на кресле-кровати, потом снял двухкомнатную квартиру, куда мы переехали. Её муж, кстати, оказался не официальным мужем, когда я сказал, что съезжаю и он приехал за ключами, то даже денег не взял с меня за тот месяц за который я получается так и не заплатил, сказал, что в курсе, где теперь М. и что мне нужней, сказал даже “желаю удачи” но скорее с жалостью, чем язвительно.

Первые две недели мы очень хорошо уживались вместе, потом она начала на меня по мелочи наезжать, а через месяц уже выносила мозг по полной. Я раздражал её решительно всем, просто своим существованием, наверное она была бы счастлива если бы я снял ей квартиру отдельно и просто перечислял деньги на карточку, но поскольку я ещё не совсем сбрендил и это было невозможно, то только бесилась от всего чего угодно. Дарил ей подарки, пробовал куда-нибудь водить, но она со мной время проводить не хотела. Я совсем приуныл и решил вообще ограничить с ней контакты по максимуму несмотря на то, что она не работала, а я работал дома, поэтому мы целыми днями торчали в одной квартире, хотя в разных комнатах.

Я так углубился в работу, что отвлекался только на поспать и поесть, чем она занималась даже не знаю, купил ей ноут и она там сидела то в играх, то на каких-то сайтах. Поскольку вкалывал я по шестнадцать часов в сутки без продыху денег стало на порядок больше, я их не тратил, размещал по депозитам, думая, что если так пойдёт и дальше, то смогу купить квартиру и больше не тыкаться по съёмным углам. И вот жили мы так практически не встречаясь, не считая редких столкновений в ванной, а потом я как-то ночью зашёл в её комнату, увидел, что она спит и забрал её ноут к себе полазить. Боялся, что она сидит на каких-то знакомствах, но в истории браузера ничего такого не было, было много вкладок с одёжных сайтов, она выбирала вещи, клала в корзину так и оставляла. И на одном из сайтов в корзине было шикарное такое платье голубого цвета, с приличной такой стоимостью. В общем я его заказал со своего телефона, но на её имя. Ей не сказал. Когда пришёл курьер, она удивлённо приняла посылку и когда открыла коробку, то самым натуральным образом обалдела. Благодарила меня, на шею даже кинулась, потом предложила пойти в ресторан. Я почесал затылок, осмотрел свою коллекцию футболок и аж одни джинсы, рядом мы бы с ней смотрелись бы не очень, это даже я своими хикканскими мозгами понял, в общем, мы поехали покупать мне чего-нибудь.

Она увлеклась, заставляла меня мерить разные модели, в итоге купили мне костюм, а ей ещё туфли и сумку. В ресторан пошли в один из самых крутых, конечно, я денег не считал даже, всё равно лежали без дела, а я никуда их не тратил, а она похоже даже не догадывалась о моих заработках. Когда приехали домой я поцеловал её сразу как вошли, она ответила. Стал расстёгивать на ней платье, она не сопротивлялась. В итоге мы переспали. Я прям до самой последней секунды не мог поверить, что она меня не оттолкнёт. Потом стало ещё хуже. Секс за две недели сошёл на нет, я опять её бесил одним своим существованием, я от этого стал раздражаться, мы скандалили, потом я снова замкнулся и мы опять стали жить на две комнаты.

Обижен был жутко, но что делать не знал, выгонять её бы не выгнал, а как найти к ней подход, не водить же каждый день по ресторанам, даже когда второй раз мы туда пошли уже было всё не так, не тот момент, не то настроение. Через пару месяцев она сама пришла ко мне в комнату, когда я работал, долго сидела смотрела, как я мучаю клавиатуру, а потом вдруг обняла сзади и поцеловала в затылок. Сказала, что беременна. Я обрадовался. Сначала даже не понял, что за этим последует ребёнок, трудности, бессонные ночи всё такое, в голове было только, что теперь она уж точно от меня никуда не денется. Сразу же сделал ей предложение, она сразу согласилась, я не ожидал что так быстро ответит, был счастлив как не знаю кто. Она рассказала, что несколько лет не могла забеременеть, а тут удача.

Поженились и первые пару месяцев было нормально, а потом опять началось, она стала истерить вплоть до того, что лучше бы сделала аборт, хотя раньше бесилась от этого слова и когда в кино кто-то собирался сделать аборт, злилась и говорила, что сами не понимают своего счастья. Последний месяц беременности ходила чернее тучи, говорила, что сама себя заковала в кандалы и всё, теперь от жизни ждать больше нечего. Я как мог её поддерживал, что её только раздражало.После рождения малыша настроение её не исправилось, она даже не захотела обсуждать как его назвать, типа твой сын, сам и придумывай имя. Потом стала бросать его на меня и уходить из дома. Вот именно бросать, сижу, работаю, она заходит, кладёт сына прямо на клавиатуру, говорит, “я пошла” и уходит. Когда она так сделала в первый раз я вообще не знал как что делать.

Ну да, я помогал ей, но одно дело когда ты делаешь то, что тебе скажут, а другое, когда отвечаешь за весь процесс и спросить не у кого. Я не нашёл смесь, которой кормили и пошёл с малышом её покупать, за что потом от неё получил, что потащил ребёнка в магазин к микробам. В другой раз подгузники закончились, она мне даже не сказала, что использовала последний, таких моментов было множество, она словно хотела меня посадить в лужу, подставить в наиболее невыгодной ситуации, чтобы я бегал и не знал что делать. Но потом так делать стало гораздо сложнее, потому что я всему научился и более того уже часто было не так, что я ей помогаю, а она мне, точнее я вообще предпочитал делать всё без её помощи, мне проще организовать так, чтобы справиться самому, а не полагаться на то как её левая пятка захочет.

Мне ещё повезло, что сын маленьким был довольно спокойный и какой-то терпеливый что ли, редко кричал, по большей части улыбался. Как я наверное. Мне М всё время в претензию выкатывала, что со мной даже поругаться как следует не получается, я какой-то совсем неконфликтный. В работе стал провисать, потому что много занимался ребёнком и подсчитав расходы решил, что дешевле нанять женщину, которая будет помогать по дому и с ребёнком, чем я окончательно скачусь и эта работу потеряю, а что найду другую такую по удалёнке совсем не факт. М. эта идея не понравилась, конечно, чужой человек в доме все дела, хотела, чтобы я совсем загнулся видимо.

Няню я нанял в итоге.Так мы прожили два года. Секс мне перепадал раз в квартал в лучшем случае и то. Но я, блин, всё равно её любил, хотя уже ежу был понятен расклад и что она не ответит мне взаимностью никогда. Но я непонятно на что надеялся, придурок, что и говорить. Даже сыном занималась постольку поскольку. И вот шли мы из магазина, где купили ей новую куртку, а впереди шёл какой-то мужик. Она вдруг на полуслове прервалась и побежала за ним, схватила его за руку, он обернулся и оказалось, что это её тот бывший гражданский муж. Стоят, смотрят друг на друга. Я молча подошёл, стал рядом с ней, она обернулась, оттолкнула меня, сказала, чтобы я шёл домой. Я так опешил, что только и смог выдавить, что ты же моя жена, на что она просто напросто расхохоталась мне в лицо. Меня словно оглушило, я развернулся и ушёл.

Не могу сказать, что меня прям сразу отпустило, нет, конечно, я долго приходил в себя. Через месяц она пришла за вещами, я даже не разговаривал с ней, взял дитё и пошёл с ним гулять, она на него кстати не отреагировала, когда он к ней бросился “мама, мама”. Подумал, что пусть забирает что хочет, не хочу на это смотреть. Она, кстати, забрала только одежду и свои мелкие гаджеты типа наушников. Полгода зализывал раны. Всё равно машинально ставил третью тарелку на стол, в магазине тянулся за её любимым соком. Потом зарегистрировался на СЗ.

С сайта сразу поимел комплекс неполноценности, понял, что ни разговаривать не умею, ни заинтересовать. С красивыми не получилось ровным счётом ничего, симпатичные тоже встретиться не соглашались, потом я стал писать вообще всем не особо смотря на фотки. Некоторые сразу начали пошлить, некоторые с порога выказывать претензии и говорить мне что и как я должен, если настоящий мужчина, на что отшучивался, что я поддельный, а с некоторыми мы наконец начали потихоньку переписываться. Потом со скрипом дошло и до встреч. Первая была сильно уж зажатая, с ней стало ещё тоскливей, чем без неё.

Шарахнулась даже когда я попытался помочь снять пальто в кафе. С другой тоже получилось как-то совсем кисло, потом ещё было несколько неудачных свиданий, где я-то бы да, но мне дали понять, что нет. А потом я познакомился с А. Она старше меня на четыре года, полная и вообще не мой тип ни разу, но я когда увидел её вживую, почему-то сразу подумал “она”. И тут, о чудо, я вдруг расслабился и стал говорить нормально и интересные темы возникали сами собой и разговор тёк непринуждённо и без пауз и даже комплименты придумывались легко и красиво, а не как обычно. И мне всё время хотелось её коснуться. Не знаю чем она меня так зацепила, может доверчивостью, собственно, она такой же “лох по жизни” как и я, может чем-то ещё, но я влюбился напрочь. А она мне отвечала взаимностью, что меня вдохновляло ещё больше. И правду говорят “красота в глазах смотрящего” она мне стала казаться самой красивой, а все остальные какими-то чересчур тощими, я будто и забыл совсем, что любил худых. Когда мы вместе проходили мимо витрины, то смотрелись немного комично, но я в неё всё равно влюбился и меня больше ничего не волнует. Она замечательная.

Мы стали встречаться, потом съехались. У неё сын, сначала меня в штыки воспринимал, но потом мы поладили. А недавно шли мы вчетвером, я, А. и наши дети и тут нам навстречу М. Одна. Чуть из сапог не выпрыгнула, когда нас увидела. И на голубом глазу “А ничего, что ты женат?” Я обалдел. Сказал, что подаю на развод, тогда она заявила, что ребёнка заберёт себе, увезёт и я его не увижу. Она, кстати, его даже по имени редко называет, всегда “ребёнок”.Я ударился в панику, по приходу домой включил ищейку, полазив по соцсетям выяснил, что М. сейчас живёт с бывшим мужем, не работает, если не врёт там, конечно. С перепугу давай искать квартиру для покупки, хоть какую-нибудь, только чтоб была в собственности и я мог там прописать сына, хорошо хоть работаю официально пусть и на удалёнке. Хотя если куплю квартиру сейчас, потом придётся делить её с М. Да и деньги тоже ведь придётся делить с М.

Мне страшно, не отдать ребёнка матери могут, если та алкоголичка или наркоманка, а она ведь нормальная. Но ей же не нужен наш сын на самом деле, вот что важно, а как это докажешь? Я скажу, что она им не занимается, а она скажет, что занимается и что моё слово против её? И, что ужасно, всё равно несмотря на то, что она творит, несмотря на то как она всегда ко мне относилась, она меня трогает. Не могу понять чем и почему. Хотя если бы мне прямо сейчас сказали бы остаться навсегда только с одной из них я бы без колебаний выбрал А. А. я люблю совсем не так, с ней гораздо душевнее, мне нравится о ней заботиться, когда были с М., мне, кстати, было без разницы поела она там или нет, замёрзла или ей жарко, наверное потому что она сразу же бы высказала мне всё в претензиях, если что не так, а А. не скажет, будет молча терпеть, поэтому к ней хочется самому быть внимательным, видеть признаки, что ей некомфортно, самому вперёд подумать, как ей сделать приятное. Ну так вот, осознанно я бы однозначно выбрал А., но вот если бы М. перехватила меня чисто на вечер (ну вдруг), я совсем не поручусь за себя, что не пойду с ней, не знаю почему она имеет на меня такое влияние до сих пор. Хотя я сто тысяч раз понимаю, что ну никак я ей, ну не стоит у неё на меня, сколько можно наступать на те же грабли.

И страшно боюсь, что она заберёт сына, хотя он ей по сути не нужен, она и так на птичьих правах с бывшим живёт, а тут ещё ребёнок не от него. Сын точно мой, у нас цвет волос одинаковый прям один в один, ну и внешне он больше на меня похож, чем на неё. В общем не знаю что и делать, может не затевать историю с разводом, она тогда не будет угрожать забрать сына, а с другой стороны, это же не решение проблемы, я просто подвешу ситуацию в неизвестности и она будет дамокловым мечом надо мной висеть и не давать нормально спокойно жить. И ещё боюсь, что она просто воспользуется мной как бесплатной нянькой, пока малышу не исполнится лет пять-шесть, а потом заберёт уже готового подрощенного ребёнка, которому не надо памперсы менять.

И алименты с меня можно требовать по полной программе, на них вполне можно жить, а сыном она точно заниматься не будет, ей он не нужен, когда он в больницу попал она к нам даже не пришла. Она вообще ни разу к нему не пришла даже поиграться.А. видит как меня трясёт и мне кажется, что стала отдаляться, говорит “тебе сейчас не до меня”, но я боюсь, что она совсем меня бросит, стала сильно комплексовать и я не знаю, что с этим делать. Говорит, что не подозревала даже какая твоя жена красивая, так и говорит “жена” даже без приставки “бывшая”. Говорит, “Всё у вас с ней наладится, а я так, перевалочный пункт, я понимаю” и плачет. И я никак не могу её переубедить, хотя люблю её, но она мне теперь не верит, говорит, что её и сравнивать с М. бессмысленно, всё с первого взгляда понятно.

Я в шоке от всего, что началось, у меня самая настоящая паника, чувствую, что вот-вот могу потерять вообще всё и не знаю что предпринять, куда бежать и как предотвратить.