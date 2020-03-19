 

Мнение: Первая смерть от коронавируса в Москве

19.03.2020, 21:00, Разное

Сегодня в Москве от коронавируса умерла 79-летняя пациентка. Официально, хотя, разумеется, с оговорками про кучу хронических заболеваний, –  это первая жертва COVID-19 в России. По информации doxa (https://t.me/doxajournal/3431), ею стала профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валентина Зубарева.

Хорошо, что большинство вузов страны перевели на дистанционное обучение. Не  только из-за студентов, но из-за преподавателей.  И, видимо, всем надо последовать примеру Вышки, где сотрудников старше 70 лет (https://t.me/doxajournal/3429) отправили на "удалёнку".

По данным на 2014 год, (https://cyberleninka.ru/article/n/vozrast-prepodavateley-v-rossiyskih-vuzah-v-chem-problema)  из 271,5 тыс. штатных вузовских преподавателей 17,7% – люди старше 65 лет, 10% – 60-65 лет, 20,2% – 50-59 лет.

Более свежих данных мы не нашли. Но вряд ли преподавательский состав в России радикально омолодился.

Берегите профессоров!

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Источник: СерпомПо



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