Мнение: Первая смерть от коронавируса в Москве

19.03.2020, 21:00, Разное

Сегодня в Москве от коронавируса умерла 79-летняя пациентка. Официально, хотя, разумеется, с оговорками про кучу хронических заболеваний, – это первая жертва COVID-19 в России. По информации doxa (https://t.me/doxajournal/3431), ею стала профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валентина Зубарева.

Хорошо, что большинство вузов страны перевели на дистанционное обучение. Не только из-за студентов, но из-за преподавателей. И, видимо, всем надо последовать примеру Вышки, где сотрудников старше 70 лет (https://t.me/doxajournal/3429) отправили на "удалёнку".

По данным на 2014 год, (https://cyberleninka.ru/article/n/vozrast-prepodavateley-v-rossiyskih-vuzah-v-chem-problema) из 271,5 тыс. штатных вузовских преподавателей 17,7% – люди старше 65 лет, 10% – 60-65 лет, 20,2% – 50-59 лет.

Более свежих данных мы не нашли. Но вряд ли преподавательский состав в России радикально омолодился.

Берегите профессоров!

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo – Никого не жалко, никого…