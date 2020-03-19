В НАТО пересмотрели программу учений из-за коронавируса

19.03.2020, 20:53, Новости дня

Вся программа учений военнослужащих НАТО пересмотрена из-за пандемии коронавируса, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других», – передает его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что крупнейшие стратегические учения Defender 2020 «не отменены, а был пересмотрен их формат и сокращен масштаб их проведения».

«Это беспрецедентный кризис, но мы превозмогали кризисы и раньше, вместе мы выстоим и кризис с коронавирусом», – сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО начало предпринимать внутренние меры по предотвращению коронавируса еще в январе.

«У некоторых наших сотрудников обнаружен коронавирус, некоторые учения модифицированы или отменены. Но это не сказывается на способности НАТО проводить свои операции. Пандемия испытывает НАТО на прочность, но мы победим ее», – сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО должны придерживаться принятых ранее расходов на оборону, несмотря на финансовые потери из-за коронавируса.

«Очевидно, что будут значительные экономические последствия. В краткосрочной перспективе будут суровые последствия, которые скажутся на бюджетах стран. Но не будем забывать, что, когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире. Эта ситуация остается неизменной, поэтому я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам», – сказал он.

Ранее сообщалось, что экс-генсек НАТО Хавьер Солана (занимал этот пост с 1995 по 1999 годы) госпитализирован в Мадриде после того, как проведенный тест показал положительный результат на коронавирус.

Также стало известно, что Норвегия из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 отменила совместные с НАТО учения Cold Response, а Пентагон закрыл свою крупнейшую военную базу за пределами США – Camp Humphreys в Южной Корее – из-за коронавируса. США также остановили переброску в Европу военных, которые должны были принять участие в учениях Defender Europe, из-за пандемии коронавируса.