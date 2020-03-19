Предсказан крах немецкой экономики

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19.03.2020, 20:53, Новости дня

По итогам 2020 года экономика Германии может обрушиться на 4,5-9%, считает Институт мировой экономики (IfW).

Отмечается, что IfW в четверг пересмотрел свой прогноз роста на 2020 год для крупнейшей экономики Европы из-за вспышки коронавируса. Сокращение ВВП ожидается в 4,5% или 9%, информирует Reuters.

ВВП снизится на 4,5% при условии, что нынешняя стрессовая ситуация продлится только до конца апреля, а затем постепенно пойдет на спад. Если спад пандемии начнется только через три месяца, то ВВП упадет на 8,7%.

При этом в обоих сценариях падение экономики в марте ожидается в 18%. Низкий уровень сохранится и в апреле.

Накануне вечером сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 12,3 тыс. Умер 31 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса.



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