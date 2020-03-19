 

Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса

19.03.2020, 20:48, Новости дня

В Италии за сутки от коронавируса скончались 427 человек, с начала вспышки заболевания умерли 3 тыс. 405 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. При этом в Китае жертвами коронавируса стали 3 тыс. 245 человек.

«К сожалению, за сегодня мы зарегистрировали 427 смертельных исходов», – сказал Борелли, информирует РИА «Новости».

«За сегодня выздоровели 415 человек, их число достигло 4 тысс. 440», – добавил Боррелли.

В Италии всего коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. человек. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 41 тыс. Накануне этот же показатель составлял 35,7 тыс. человек.

При этом в Китае смертность от коронавируса снизилась по сравнению с другими странами.  В четверг сообщалось, что в Китае впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции не зарегистрированы случаи заражения на территории страны.



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