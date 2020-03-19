Академик опроверг искусственное создание коронавируса

19.03.2020, 20:48, Новости дня

Новый коронавирус не мог быть создан искусственно, его происхождение является природным, рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

«Чтобы возник новый вирус, его прототип должен не просто мутировать (одно-два небольших отличия в геноме), необходим качественный переход. Иными словами отличия между ДНК нового вируса и его предшественника должны быть значительными и их должно быть много. Искусственно это сделать невозможно», – рассказал ученый РИА «Новости».

Другие эксперты ранее также заявляли о природном происхождении вируса, так как создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо.