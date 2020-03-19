Спортсмены критикуют решение МОК не отменять Олимпиаду-2020

19.03.2020, 20:45, Новости дня

Международный олимпийский комитет подвергается критике со стороны спортсменов в связи с решением не отменять летнюю Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию нового коронавируса.

В среду в ходе телеконференции с представителями региональных олимпийских комитетов и спортивных организаций глава МОК Томас Бах заявил, что отменять Олимпиаду в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа, не планируется.

Четырехкратный чемпион по гребле британец Мэтью Пинсент в своем «Твиттере» подверг критике позицию Баха и призвал МОК отменить игры. По словам спортсмена, рекомендации оставаться дома «несовместимы со спортивными тренировками, переездами и сосредоточенностью, которых требует от спортсменов предстоящая Олимпиада».

В аналогичном ключе высказались и другие видные олимпийцы. Канадская хоккеистка Хейли Уикенхайзер, обладательница четырех золотых медалей и член МОК, в настоящий момент обучающаяся на врача, в среду написала в «Твиттере», что решение не отменять игры «неразумно и безответственно, учитывая положение человечества».

Из-за стремительного распространения COVID-19 олимпийские ассоциации по всему миру были вынуждены отложить или отменить квалификационные соревнования к Олимпиаде. Пандемия также отразилась на режиме тренировок спортсменов.