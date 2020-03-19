 

Спортсмены критикуют решение МОК не отменять Олимпиаду-2020

19.03.2020, 20:45, Новости дня

Международный олимпийский комитет подвергается критике со стороны спортсменов в связи с решением не отменять летнюю Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию нового коронавируса.

В среду в ходе телеконференции с представителями региональных олимпийских комитетов и спортивных организаций глава МОК Томас Бах заявил, что отменять Олимпиаду в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа, не планируется.

Четырехкратный чемпион по гребле британец Мэтью Пинсент в своем «Твиттере» подверг критике позицию Баха и призвал МОК отменить игры. По словам спортсмена, рекомендации оставаться дома «несовместимы со спортивными тренировками, переездами и сосредоточенностью, которых требует от спортсменов предстоящая Олимпиада».

В аналогичном ключе высказались и другие видные олимпийцы. Канадская хоккеистка Хейли Уикенхайзер, обладательница четырех золотых медалей и член МОК, в настоящий момент обучающаяся на врача, в среду написала в «Твиттере», что решение не отменять игры «неразумно и безответственно, учитывая положение человечества».

Из-за стремительного распространения COVID-19 олимпийские ассоциации по всему миру были вынуждены отложить или отменить квалификационные соревнования к Олимпиаде. Пандемия также отразилась на режиме тренировок спортсменов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Деньги от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят на соцзадачи из послания президента

09.03 / В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека

21.02 / В мире: Америка готова признать поражение в Афганистане

03.02 / Кривонос: Задача России – заполучить 40 млн украинцев и вернуться к старым границам Российской империи

15.03 / Российский депутат-миллионер призвал дать богачам охрану из-за обвала рубля

16.03 / КС разъяснил соответствие поправок Конституции

11.02 / Киев заявил о желании Зеленского и Москвы увидеть мир в Донбассе

07.02 / Альтернатива для здравого смысла. Впервые в Германии региональный премьер вступил в коалицию с нацистами

13.02 / Найден способ борьбы с жировой болезнью печени

25.02 / Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска