 

Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для борьбы с коронавирусом: гражданам раздадут $500 млрд

19.03.2020, 20:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 марта взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Это решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии для американской экономики и социальной жизни и роста числа заболевших. 

Назвав себя “президентом военного времени”, Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, принятым в годы Корейской войны. Акт позволяет президенту США направлять промышленность на восполнение дефицита жизненно необходимых материалов – повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий.

Трамп сообщил, что закон будет применяться, только если в США ухудшится ситуация с коронавирусом. “Надеюсь, в этом не будет необходимости”, – написал он в твиттере.

“Это – война”, – сказал Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих “общенациональных жертвах”.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в рамках усилий по борьбе с коронавирусом его администрация будет оперативно высылать из страны мигрантов и просителей убежища, которые незаконно пересекают границу с Мексикой. Впрочем, по словам президента, его администрация не планирует полностью закрывать границу. “Мы не собираемся закрывать ее, но мы задействуем определенное положение [закона], которое позволит нам иметь большую свободу действий”, – сказал он.

Министерство финансов США тем временем огласило детали пакета поддержки экономики в связи с коронавирусом. Среди прочего, в нем предлагается раздать американцам до $500 млрд наличными, чтобы компенсировать им потери от эпидемии. 

“Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить $250 млрд начиная с 6 апреля и $250 млрд начиная с 18 мая”, – говорится в меморандуме министерства.

Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков.

Минфин также предлагает выделить $300 млрд на кредитование малого бизнеса, $150 млрд на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно $50 млрд на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших от эпидемии.

Пакет поддержки экономики составит рекордные $1,3 трлн, что почти вдвое больше, чем было выделено администрацией предыдущего президента Барака Обамы на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.

В США выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, 139 человек умерли. Ранее Дональд Трамп из-за ситуации с COVID-19 допустил введение ограничений на перемещение внутри страны. Также США приостановили выдачу виз. Губернатор Калифорнии предупредил о возможности введения военного положения, а мэр Нью-Йорка (там вспышка заболевания особенно сильная) заявил, что 8,6 миллиона жителей города должны подготовиться к тому, что им могут запретить покидать свои дома.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Дубль Деспотовича принес победу “Оренбургу” в матче РПЛ с “Арсеналом”

11.02 / Российские суды в 2019 году вынесли 7 млн решений о взыскании денег с должников

25.02 / “Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, в песню не вкладывали”. Go-A ответили на критику Тополи

07.02 / Российские ученые разработали маску, способную убивать вирусы и самоочищаться

11.03 / В Польше судят пенсионера, который в Facebook называл украинцев сволочами и оскорблял Порошенко

15.02 / В тульском общежитии восемь человек пострадали из-за спора о кухне

09.03 / SSJ-100 приготовился к экстренной посадке в Шереметьево

16.03 / Врачи: старые методы борьбы с COVID-19 могут повлиять на сердце, почки и половые органы

09.03 / ЦБ России отреагировал на обвал рубля и прекратил покупку валюты

05.02 / Появились данные о проблемах с продажей топлива на АЗС в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска