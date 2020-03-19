Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для борьбы с коронавирусом: гражданам раздадут $500 млрд

19.03.2020, 20:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 марта взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Это решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии для американской экономики и социальной жизни и роста числа заболевших.

Назвав себя “президентом военного времени”, Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, принятым в годы Корейской войны. Акт позволяет президенту США направлять промышленность на восполнение дефицита жизненно необходимых материалов – повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий.

Трамп сообщил, что закон будет применяться, только если в США ухудшится ситуация с коронавирусом. “Надеюсь, в этом не будет необходимости”, – написал он в твиттере.

“Это – война”, – сказал Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих “общенациональных жертвах”.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в рамках усилий по борьбе с коронавирусом его администрация будет оперативно высылать из страны мигрантов и просителей убежища, которые незаконно пересекают границу с Мексикой. Впрочем, по словам президента, его администрация не планирует полностью закрывать границу. “Мы не собираемся закрывать ее, но мы задействуем определенное положение [закона], которое позволит нам иметь большую свободу действий”, – сказал он.

Министерство финансов США тем временем огласило детали пакета поддержки экономики в связи с коронавирусом. Среди прочего, в нем предлагается раздать американцам до $500 млрд наличными, чтобы компенсировать им потери от эпидемии.

“Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить $250 млрд начиная с 6 апреля и $250 млрд начиная с 18 мая”, – говорится в меморандуме министерства.

Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков.

Минфин также предлагает выделить $300 млрд на кредитование малого бизнеса, $150 млрд на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно $50 млрд на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших от эпидемии.

Пакет поддержки экономики составит рекордные $1,3 трлн, что почти вдвое больше, чем было выделено администрацией предыдущего президента Барака Обамы на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.

В США выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, 139 человек умерли. Ранее Дональд Трамп из-за ситуации с COVID-19 допустил введение ограничений на перемещение внутри страны. Также США приостановили выдачу виз. Губернатор Калифорнии предупредил о возможности введения военного положения, а мэр Нью-Йорка (там вспышка заболевания особенно сильная) заявил, что 8,6 миллиона жителей города должны подготовиться к тому, что им могут запретить покидать свои дома.