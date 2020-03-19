Италия обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса

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19.03.2020, 20:35, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 427 человек, сообщило министерство здравоохранения Италии. 

Общее число жертв эпидемии составляет 3405 человек. В Китае, по данным Университета Джона Хопкинса, с декабря умерло около 3,2 тыс. человек. 

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 41 035 (+5322 по сравнению со вчерашним днем): 33 190 человек продолжают болеть (+4480 со вчерашнего дня), 4400 человек выздоровели (+375). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 14 935 человек находятся в домашней изоляции (+2845), 15 757 госпитализированы (+1394), еще 2498 человек лежат в реанимации (+241).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, 9115 человек умерли. 

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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