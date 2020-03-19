Мнение: Дефицит конопли, повышенная готовность России и «коронавирусный челлендж»

19.03.2020, 20:31, Разное

1. Их нравы. Если в большинстве западных стран эпидемия привела к дефициту туалетной бумаги и прочих товаров первой необходимости, то в Нидерландах люди выстроились в очереди за марихуаной в кофешопах:

https://lenta.ru/news/2020/03/16/amster/

Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары, чтобы замедлить распространения коронавируса. Из-за этого страну заполонили очереди за марихуаной, сообщает портал France24.

В частности, должны закрыться магазины, продающие каннабис. По словам очевидцев, очереди из нескольких десятков человек появились через считанные минуты после заявления правительства.

Люди объяснили, что пришли купить марихуану из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я не употребляю марихуану, но потом подумала — мне же придется несколько недель сидеть дома», — рассказала жительница Амстердама журналистам.

В Нидерландах заразились 1135 человек; 20 умерли, и всего двоим удалось вылечиться.

Примечательно, что среди нидерландцев, как и среди итальянцев, сравнительно много смертей от коронавируса. Население европейских стран стареет, там много пожилых людей. Если COVID-19 не удастся полностью ликвидировать, и вирус закрепится в человеческой популяции как обычный сезонный грипп, для населения стран Европы это станет тяжёлым испытанием.

2. В Центробанке заявили, что российские финансы сейчас в заметно лучшем состоянии, чем во время кризисных событий пятилетней давности:

https://tass.ru/ekonomika/7968611

«Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть», – отмечает регулятор.

2015 год был совсем недавно. Тот кризис мы пережили сравнительно легко, многие его даже и не заметили. На протяжении нескольких лет происходило медленное сокращение реальных доходов населения (в общей сложности, всего на 10%), связанное не с падением уровня жизни, а с ростом налогов и прочих обязательных платежей, часть из которых вернулась к гражданам в виде новых дорог, школ, больниц и так далее, а часть помогла сформировать те финансовые резервы, которые, по всей видимости, очень пригодятся нам в ближайшее время.

Этот кризис, возможно, будет тяжелее. Американские биржи продолжают падать, и ФРС США пока что явно не справляется с ситуацией.

3. Глупость человеческая безгранична. В тревожный период эпидемии она может доходить до безумия:

https://lenta.ru/news/2020/03/16/ewwwwwww/

В TikTok запустили новый «коронавирусный челлендж»: блогеры облизывают сиденья унитазов в самолётах и записывают себя на видео. Как сообщает Mothership, первый подобный ролик опубликовала пользовательница с ником Avalouiise.

Позже вирусное видео было удалено из ее профиля в TikTok. Тем не менее ролик разместил в Twitter пользователь с ником @CashNastyGaming. На момент публикации новости он набрал 7,8 миллиона просмотров.

Спустя некоторое время девушка записала несколько видео, в которых объяснила, что тщательно продезинфицировала туалетное сиденье, прежде чем облизывать его. Кроме того, ее близкий друг рассказал в Instagram, что ролик был снят в частном самолете девушки, и добавил, что ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам. Несмотря на это многие блогеры ринулись записывать аналогичные видео вслед за ней.