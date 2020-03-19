Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

19.03.2020, 20:30, Разное

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.

Компания Capcom, специализирующаяся на играх, опубликовала демоверсию ремейка на консолях, причём новинка доберется до РФ к четвергу, отмечают аналитики. Вместе с тем желающие могут загрузить пробную версию из других регионов. В случае, если у пользователя имеется консоль Xbox One, то ему необходимо поменять регион, используя специальные настройки игровой приставки. Речь идёт о разделах «Система» и «Язык и местоположение», причём переходить следует от первого ко второму. Наряду с этим владельцам PlayStation 4 необходимо поработать над созданием отдельной учётной записи.

В ходе регистрации самой важной задачей является указать нужную страну, причём эксперты рекомендуют «Новую Зеландию». На Xbox One новинка занимает объём 7,47 Гб, на PS4 — 8,006 Гб. Вместе с тем к демоверсии сюжетного режима геймеры могут загрузить клиент публичной бета-версии Resident Evil: Resistance, имеющей объём свыше 10 Гб.