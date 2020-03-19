В РФ не зарегистрированы смерти от коронавируса

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19.03.2020, 20:30, Новости дня

Смертей от коронавирусной инфекции в РФ не зарегистрировано, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла пациентка с пневмонией, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В оперштабе сообщили, что женщина была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. У нее развилась пневмония на фоне сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, состояния после стентирования коронарных артерий, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной болезни, цереброваскулярной болезни.

Всего в стране выявлено 199 случаев коронавируса.

В ВОЗ ранее похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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