Диетолог Виктор Тутельян дал советы относительно питания при удалённом режиме работы

19.03.2020, 20:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса COVID-2019 многие зарубежные и отечественные компании переводят сотрудников на удалённый режим работы. Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения, дал советы относительно питания для перешедших на новый режим работников.

В первую очередь диетолог рекомендует свести к минимуму или вовсе исключить из рациона сладости и жирные блюда. Этот совет связан с тем, что при удалённом режиме работы у человека значительно снижается физическая активность, и, соответственно, возрастает риск набора избыточной массы тела. По словам Тутельяна, не стоит поддаваться панике, но при этом при переходе на иной режим работы следует внести некоторые коррективы в рацион.

Основным требованием к питанию при удалённом режиме работы является потребление того количества калорий, которые человек может потратить при сниженной активности в течение дня. В этом случае, по мнению диетолога, работает закон, согласно которому, «сколько энергии съедается, столько же должно тратиться». Если работнику удаётся расходовать больше, то он может терять вес, а если меньше – неизбежно будет поправляться.