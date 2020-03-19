 

Игорь Николаев поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

19.03.2020, 20:30, Разное

На своей официальной странице в Instagram Игорь Николаев опубликовал пост с поздравлениями для Надежды Бабкиной. В четверг, 19 марта, певице исполнилось 70 лет.
Эстрадная исполнительница не смогла масштабно отметить круглую дату из-за того, что все массовые мероприятия были отменены или перенесены на неопределенную дату в связи с угрозой коронавируса.

Игорь Николаев в своем микроблоге опубликовал фото, на котором Надежда Бабкина позирует в компании своих коллег. В подписи к посту музыкант и композитор поздравляет русскую народную артистку с большим юбилеем, желает здоровья и всего самого лучшего. Музыкант подчеркивает, что юбилейный концерт в честь дня рождения певицы обязательно состоится, когда закончится карантин и звезды эстрады смогут вернуться к работе.

Поклонники звезд отечественной сцены в комментариях к фотографии присоединяются к поздравлениям и желают артистке оставаться здоровой и жизнерадостной еще много лет.



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