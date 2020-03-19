 

Мнение: Путин в катакомбах

19.03.2020, 20:20, Разное

Какие-то тревожные фотографии публикует сайт Кремля о нынешнем визите Путина в Крым.

Вот встреча с малочисленными «представителями общественности».На лицах участников – нескрываемая тревога.

На лицах участников – нескрываемая тревога.

А вот фотографии с церемонии вручения наград (отсюда) .

Даже зная, что мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе, возникаете тревожное впечатление, что неспроста президента и награждаемых загнали в катакомбы.

В прежние-то годы Путина встречали куда больше людей.

Вот фотография с митинга по поводу открытия Крымского моста (отсюда).

А вот фотография, сделанная ровно год назад в Севастополе (отсюда).

Что происходит? Крым обезлюдел? Или это коронавирус бесцеремонно диктует свои правила?

Источник: Ирек Муртазин



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