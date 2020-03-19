Мнение: Путин в катакомбах
19.03.2020, 20:20, Разное
Какие-то тревожные фотографии публикует сайт Кремля о нынешнем визите Путина в Крым.
Вот встреча с малочисленными «представителями общественности».На лицах участников – нескрываемая тревога.
На лицах участников – нескрываемая тревога.
А вот фотографии с церемонии вручения наград (отсюда) .
Даже зная, что мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе, возникаете тревожное впечатление, что неспроста президента и награждаемых загнали в катакомбы.
В прежние-то годы Путина встречали куда больше людей.
Вот фотография с митинга по поводу открытия Крымского моста (отсюда).
А вот фотография, сделанная ровно год назад в Севастополе (отсюда).
Что происходит? Крым обезлюдел? Или это коронавирус бесцеремонно диктует свои правила?
Источник: Ирек Муртазин
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