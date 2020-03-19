Ты тоже можешь!: «ECO-Dream»: Стартап для здорового сна

19.03.2020, 20:16, Новости дня

«ECO-Dream» — производитель подушек с натуральными наполнителями из хвои, льна и мха сфагнум по собственной технологии. Компания создана в 2019 году в Великом Новгороде. Ее основатель — Мария Белкова, в штате которой работают 5 человек. Производительность — 300 изделий в месяц. Первые вложения — 1,2 млн рублей, а сейчас оборот компании составляет 650 тысяч рублей в месяц.

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