 

Ты тоже можешь!: «ECO-Dream»: Стартап для здорового сна

19.03.2020, 20:16, Новости дня

«ECO-Dream» — производитель подушек с натуральными наполнителями из хвои, льна и мха сфагнум по собственной технологии. Компания создана в 2019 году в Великом Новгороде. Ее основатель — Мария Белкова, в штате которой работают 5 человек. Производительность — 300 изделий в месяц. Первые вложения — 1,2 млн рублей, а сейчас оборот компании составляет 650 тысяч рублей в месяц.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».



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