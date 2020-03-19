Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств при нынешних ценах на нефть

19.03.2020, 20:16, Новости дня

Российские власти в полном объеме выполнят все социальные обязательства при нынешних ценах на нефть и даже ниже, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Они будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно. Действительно, цены невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства – и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на 6 лет», – передает его слова ТАСС.

Силуанов добавил, что правительство и Центробанк обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен, передает РИА «Новости».

«Поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет», – сообщил министр.

Он добавил, что темпы роста потребительских цен в РФ в этом году во многом будут зависеть от колебаний нефтяных котировок. При этом власти рассчитывают, что инфляция не должна сильно колебаться относительно целевого показателя в 4%.

«Сегодня Центральный банк вышел на рынок продажи валютных резервов. Это решение как раз позволит больше осуществлять операции продаж валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», – сказал также министр.

В четверг вечером цены на нефть перешли к росту после рекордного падения, цена Brent поднялась выше 15%, WTI подорожала более чем на 22%. Одновременно начал расти и российский рубль.