Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Токио

19.03.2020, 20:16, Новости дня

Лидеры Группы семи (G7) обсудили по видеосвязи возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако окончательное решение примет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Да, мы это (отмену Олимпиады, – прим. ВЗГЛЯД) обсуждали. Это вопрос решения премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьезная», – приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее сообщалось, что при проведении Олимпийских игр в Токио возможны все сценарии, в том числе перенос игр на несколько месяцев или на год в связи с ситуацией с коронавирусом.

При этом ВОЗ обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей.