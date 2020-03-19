Эксперты назвали ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч рублей

19.03.2020, 20:09, Разное

Эксперты назвали ТОП-5 подержанных внедорожников, которые подходят для новичков. Во внимание принимались представители SUV-сегмента с пробегом, предлагаемые на вторичном рынке по цене не дороже 100 тысяч рублей.

Лидером признали УАЗ «Хантер», данная модель с полным приводом выпускалась на рубеже 1990-2000 годов, бензиновый двигатель сопряжён с 5-скоростной МКПП, колёсная база составляет 2,380 м. На второй позиции находится УАЗ-452 «Буханка» 1980 модельного года. Микроавтобус предназначен для преодоления бездорожья, периодами активного обновления модели являются 1985-2018 годы. Третье место отвели ВАЗ-2121 «Нива», в более поздней версии, получившей наименование Lada 4×4. Интерес представляет машина 1998 модельного года. Внедорожник имеет несущий кузов, на вторичном рынке его можно приобрести за 65 тыс. рублей, что дешевле названных УАЗов на 20 и 25 тыс. рублей соответственно.

Далее следует Chevrolet Blazer в версии конца 90-х годов, на рынке доступны машины в люксовом варианте. Автомобиль 1997 года, как правило, имеет пробег 300 тыс. км, под капотом расположен 2,2-литровый мотор мощностью 113 л. с.



ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков замыкает Hundai Galloper, модель построена на основе японского Mitsubishi Pajero первой генерации. На рынке машина доступна за 90 тыс. рублей, под капотом расположен турбированный дизель с рабочей камерой на 2,5 л и потенциалом 185 л. с.