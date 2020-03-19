Психологи дали советы родителям в связи с карантином из-за коронавируса

19.03.2020, 20:09, Разное

Зарубежные психологи советуют родителям, как исключить стресс у ребенка в связи с карантином из-за коронавируса. Многочисленные запреты могут негативно отразиться на душевном здоровье детей.

Прежде всего, необходимо привести в порядок собственное настроение, так как дети чутко реагируют на тревожность взрослых, а особенно родителей. Объяснение необходимости самоизоляции должно быть лишено чрезмерного нагнетания страха и паники. Лучшим примером станет поведение близких, которому будут следовать дети. Ведь запрет на посещение школы порадует учеников только на короткий промежуток времени. Затем невозможность общения с ровесниками будет восприниматься тяжело, особенно это отразится на экстравертах или при отсутствии братьев и сестер.

Без помощи родителей в такой ситуации не обойтись. Справиться с ней поможет не только совместное времяпровождение, но и соблюдение привычного режима сна и бодрствования. В странах, где налажено дистанционное обучение, ежедневное выполнение домашних заданий приучит ребенка к самостоятельности, отвлечет от тягостных мыслей.

Малышей и младших школьников необходимо поощрять за умение найти для себя интересное занятие в свободное время. Это может быть рисование, изготовление различных поделок, чтение или настольные игры. Частный двор позволит ребенку выходить на свежий воздух, прогулки возможны только под наблюдением родителей с выполнением всех правил. Просмотр телевизора, игры на компьютере или общение с друзьями онлайн не должны превышать допустимого времени, а родительский контроль во время карантина необходимо осуществлять, как и после его завершения.