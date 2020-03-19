 

TikTok напомнит пользователям о необходимости сделать перерыв с помощью специальных роликов

19.03.2020, 20:09, Разное

Разработчики соцсети TikTok прислали пользователям уведомление о количестве часов, проведенных на сайте. Данные видеоролики будут присылаться каждые 80 минут днем и 60 минут ночью, они призваны посоветовать юзерам отвлечься и отдохнуть.
По мнению специалистов, таким образом они напоминают людям о более важных вещах вроде сна, завтрака, обеда, ужина и общения с родственниками и друзьями. Разработчики вносят в TikTok большое количество нововведений и изменений, но также важно и здоровье пользователей: они должны соблюдать правильный баланс между временем, проведенным в интернете и оффлайне. Цель специальных видеороликов при появлении в ленте — напоминание о важности контроля времени, проведенного на просторах социальной сети.

Компания и в дальнейшем хочет обеспечивать пользователям комфорт при помощи безопасной возможности публикации результатов своего творчества. Видео, позволяющие контролировать время, являются частью роликов о безопасности, опубликованных на странице «Безопасного TikTok». Раздел «Центр безопасности» позволит юзеру ознакомиться с другой полезной информацией о социальной платформе.



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