Трамп обвинил Китай в поздней реакции на коронавирус

19.03.2020, 20:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в поздней реакции на ситуацию с коронавирусом и несвоевременном информировании о нем мирового сообщества. По его словам, мир платит за это «большую цену».

«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше. Он (вирус) мог бы быть удержан в том районе Китая, где он появился. Определенно, мир платит большую цену за то, что они (КНР) сделали», – передает слова РИА «Новости».

Он добавил, что «мир дорого платит» за то, что Китай не позволил врачам сообщить о новом вирусе.

«Что касается того, что они публикуют сейчас, кто знает, я надеюсь, что это правда», – прокомментировал Трамп сообщения, что в Китае впервые за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Во вторник президент США Дональд Трамп также назвал слухи о завозе американскими военными коронавируса в Китай «бесчестьем».

Напомним, Китай заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.