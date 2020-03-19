Смертность от коронавируса в Китае снизилась по сравнению с другими странами

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19.03.2020, 20:08, Новости дня

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в КНР, от COVID-19 скончались 1,4% зараженных, что гораздо меньше мировых данных смертности в условиях пандемии, сообщил научный журнал Nature Medicine со ссылкой на данные китайских исследователей.

Ученые отмечают, что вероятность смерти после развития симптомов от вируса в Ухане более чем в два раза ниже мирового показателя. По данным ВОЗ, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаях заражения, информирует «Интерфакс».

В Италии, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Европе, по подсчетам издания South China Morning Post, 35 тыс. 713 случаев заболевания и 2 тыс. 978 погибших. То есть 8,3% смертей.
При этом, по мнению некоторых исследователей, точный уровень смертности от коронавируса на деле может быть ниже.

Оценить настоящее количество случаев крайне сложно в условиях перегруженной системы здравоохранения, которая не может эффективно выявлять количество случаев заражения.

В четверг сообщалось, что в Китае впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции не зарегистрированы случаи заражения на территории страны. Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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