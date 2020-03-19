Рубль усилил рост

19.03.2020, 20:08, Новости дня

На фоне стремительно дорожающей нефти рубль усиливает рост, этому способствует ослабление европейской валюты относительно доллара, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 20.06 мск падал на 1,11 рубля, до 79,76 рубля, курс евро – на 3,13 рубля, до 85,20 рубля. Евро минутами ранее снижался до 84,95 рубля, передает РИА «Новости».

При этом цена Brent поднялась выше 15%, до 28,62 за баррель, а WTI подорожала более чем на 22%, до 25,56 доллара за баррель.

Напомним, в четверг вечером цены на нефть перешли к росту после рекордного падения. Одновременно к росту перешли и российские индексы.