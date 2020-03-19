Мнение: Зеленые точки на экране

19.03.2020, 20:06, Разное

Вадим Ольшевский, американец, написал очень милый рассказ. На всю ту же единственную сейчас тему, конечно. Как всегда у него – нон-фикшн.

“- Вадим! – звонит мне по скайпу Ольга из Шанхая. Неделю назад. – Вадим!

– Знаешь, – говорит Ольга после обсуждения каких-то там с ней наших дел. В заключение разговора уже. – Знаешь, в борьбе с коронавирусом Восток победил Запад! Тоталитаризм победил демократию! Китайская гармония победила американскую свободу!

(Она, эта Олька, любит сгущать краски, я считаю.)

– Ты посмотри, как успешен Китай! – говорит Ольга. – В моем Шанхае нет ни одного больного. Ни одного! А у вас в Бостоне уже сотни! И у вас растет экспоненциально!

– А как мы, китайцы, этого достигли? – спрашивает Ольга. – Вам, американцам такого не достигнуть никогда!

– Как? – спрашиваю.

– Вот, смотри, – показывает мне Ольга свой телефон. – Видишь приложение? Его алибаба и алипэй разработали. Вот карта – а эта точка на ней – это я. Зеленая точка, видишь, значит у меня нет коронавируса. А вот другие зеленые точки рядом, видишь? Это мои соседи, у них тоже коронавируса нет. А вот, видишь? Оранжевая точка в двух километрах. Значит кто-то под подозрением. Или в контакте был, или еще что-то. И я хожу по городу, и всегда путь выбираю, чтобы только зеленые точи рядом.

– Так это же, – перебиваю, – это же как в фильме Киндза-Дза. Зеленая точка – четланин. А эти оранжевые точки вам делают ку?

– Тебе лишь бы поострить, – смеется Ольга. – Не делают. Не шути, это же серьезное дело. Серьезный разговор. Не шути.

– Теперь смотри сюда, – открывает Ольга другую аппликацию на телефоне. – Видишь QR код? Это – я. Мой код. Теперь, чтобы в любой старбакс зайти, ты должен сканировать там на входе свой QR код. И если власти кого-то с коронавирусом поймают, и узнают, что он в моем старбаксе был, то меня из-за него тоже сделают оранжевой точкой. Была в контакте. И сразу в карантин на 14 дней. Понимаешь? Вот как надо с коронавирусом бороться!

– Вчера, – продолжает Ольга, – мы с Рэндольфом поехали на великах в парк кататься. Так там даже чтобы в элементарный парк чтобы зайти, нужно QR сканировать. Даже в парк!

– С каким Рэндольфом? – спросил я.

– С каким Рэндольфом? – спросила Ольга.

– Ну, ты же сказала с Рэндольфом, – сказал я.

– Я сказала? – спросила Ольга.

– Ты, – подтвердил я. – Ты что, уже не с Питером?

– Как не с Питером? – опровергла меня Ольга. – С Питером.

– А Рэндольф кто тогда? – поинтересовался я.

– Да так, мы с ним в спортзал ходим, – объяснила Ольга. – Никто. Он же на 15 лет меня моложе!

– А, ок, – сказал я. – Никто, так никто.

– Да нет, ты что? – не захотела оставлять тему Ольга. – Он же мне моих детей напоминает! Ты что?

– Так, чтобы сменить тему, – говорит Ольга. – Хочешь прикол? Это не мой QR код. Это мне моя Сяндзян свой дала. Сделала скриншот и мне фотографию прислала. И я у них хожу теперь незамеченная. Систему пока можно хэкнуть! Меня нет на их экране их радара! Свобода!

– А зачем тебе чужой QR код? – спросил я.

– А у них система пока на китайские паспорта заточена, – говорит Ольга. – Мой русский паспорт она не берет. Номер другого формата. На следующей неделе будет апдэйт и меня тоже включат. А пока я по Сяндзяновскому QR везде хожу. Ведь иначе меня даже в супермаркет не пустят, иначе я просто с голоду умру, без QR кода.

– Сяндзян молодец! – говорит Ольга. – Наш человек!

Вот. А сегодня эта Олька мне опять звонит. Опять по скайпу.

– Я прочитала статью в газете, – говорит Олька. И чуть не плачет. – Ужас! Как жить дальше?

– А что такое? – спрашиваю,

– В Китае, вне провинции Хубей, – говорит Ольга. – Нашли 17 новых случаев коронавируса. И они все на самолетах Аэрофлота прилетели. В Китай же сейчас никто кроме Аэрофлота не летает! И этот поганый Аэрофлот наш нам в Китай всю эту заразу со всей Европы собирает. Россия – перевалочная база коронавируса! Если ты прилетел сюда на Аэрофлоте, то китайцы тебя сразу желтой точкой обозначают! Сразу желтой по умолчанию! Аэрофлот! И сразу тебе на паспортном контроле – полный анализ крови! Чтоб путешествия мёдом не казались! Граница на замке!

– Ну, 17 – это не так много, – говорю. – Не переживай.

– Как не переживай! – восклицает Ольга. – Как не переживай? Там же в статье они рассказывают, как одного аэрофлотного коронавирусника поймали. Итальянец. Макаронник! Он прилетел к нам в Шанхай из Москвы, и сразу в гостиницу – спать. Они за его желтой точкой всю ночь внимательно следили. Он поднялся в свой номер лифт на левом лифте. А утром – спустился в столовую на правом. Позавтракал. Выписался из гостиницы и вызвал диди. Знаешь, что такое диди? Это китайский убер. Приехал водитель Линь Чжоу, ему 36 лет. Довез его до вокзала. И этот паразит сел в поезд, место 36 в 8-м вагоне. И он поехал в Гуаньчжоу. Как ни в чем ни бывало. А там, когда этот Джузеппе из поезда выходил, ему его проводник температуру измерил. У нас же ее каждому каждые полчаса проверяют, тысячи проверяльщиков на улицах. А у него уже температура 40.2! Представляешь?

– И что? – спросил я.

– Как что? – воскликнула Ольга. – Как что! Они весь персонал гостиницы загребли, всех в столовой, таксиста-дидшника, и весь его вагон в поезде! И всем – желтая точка! И всех – в карантин на 14 дней! Понимаешь? 96 человек понизили до желтой точки. 96 человек! Понимаешь?

– Нет, – признался я. – Не понимаю. Чего ты так волнуешься?

– Как чего? – чуть не плакала Ольга. – Как чего? Ведь я уже у них – это я, а не Сяндзян. Они уже мой паспорт в свою базу ввели. И теперь у них всё про меня на диск пишется. Я же тебе не совсем правду в прошлый раз сказала. Этот Рэндольф – это мой френд с бенефитами. Так у нас, иногда, когда настроение есть. И это так классно! Никаких чувств, один фан. Утром он делает мне завтрак, потом собирается – и домой. И месяц о моем Рэндике ни слуху ни духу. Фан! А теперь, что же получается, что если его загребут, то и меня тоже? Там же у них им все известно, кто, с кем, когда. Я думаю они и звук через телефон себе пишут. Слушают нас, а на экране у них мы – две зеленые точки в одной кровати!

– Ну, не переживай так, – говорю. – Дело-то обычное. Знаешь сколько у них там наверху таких как вы?

– Мне очень стыдно, – чуть не плачет Ольга. – Очень. Просто места не могу себе найти. Я же тебе неправду сказала, Рэндик не на 15 лет меня моложе. На целых 20! Что они обо мне там подумают?

– И это еще не все, – говорит Ольга. – Я же у нас – менеджер высшего эшелона. А Рэндик – безработный мотоциклист. Господи, как стыдно! Господи!

– И с Питером я тоже порвала, – говорит Ольга. – Не могу. Тоже стыдно. У меня же – Ph.D., а у него даже школа не окончена. И работает он так – лекциями английского какие-то ошметки подрабатывает. Что они подумают там наверху? Мезальянс?

– Знаешь, – говорит Ольга. – Я так больше жить не могу. Что-то ушло. Раньше было жить так весело, так беззаботно! Живешь, и все что ты делаешь тут же стирается из истории. Исчезает как с белых яблонь дым . Делай что хочешь – памяти не будет! А сейчас? А сейчас я живу и как будто перед ними там наверху отчитываюсь. Что они скажут? Что подумают? Осудят меня? Одобрят? Вот, говорят, что если бога нет, то все позволено! Чушь! Сейчас бога нет, но где от этого преимущества? Сейчас ты несмотря на это все равно ничего себе позволить не можешь. Господи, это не моя жизнь! Не моя!

– Вадик, – говорит Ольга. – Вадюша. Я хочу к вам в Америку переехать. В Бостон! Меня же с моим резюме везде возьмут! Хрен с ним с вашим коронавирусом. Хрен со всем! Меня это уже не волнует. До лампочки! Я хочу на Запад! Где свобода! Где демократия! Где ты – человек, а не точка на их гребаном экране!”