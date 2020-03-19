 

В РФ продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 миллионов рублей

19.03.2020, 19:54, Новости дня

Сегодня на отечественном сервисе объявлений «Авто.ру» появилось предложение о продаже родстера Mercedes-Benz 190 SL, возраст которого составляет 60 лет.

В свою очередь, предложенный экземпляр продается на территории Новосибирска и оценивается нынешним владельцем в 20 миллионов рублей. Вместе с тем в данную стоимость также входит жесткая и мягкая крыша, выполненная немецким брендом. Под капотом родстера Mercedes-Benz 190 SL установлен 1,9-литровый двигатель, мощность которого составляет 105 л.с.

Кроме того, новинка получила 4-ступенчатую механическую коробку передач, а предельная скорость езды достигает 171 л.с. Вместе с тем эксперты не уверены в том, что столь высокий ценник за интересует отечественных поклонников немецкого родстера, пусть и столь «зрелого» возраста.



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