Врач назвал пандемию коронавируса смой масштабной за всю историю планеты

19.03.2020, 19:53, Новости дня

Еще не было случаев, когда на Земле в таком масштабе развивалась пандемия, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий. По его словам, предыдущим эпидемиям болезней мешала как меньшая численность населения, так и возможности перемещения по миру.

По состоянию на 19 марта в РФ зарегистрировано 199 человек, инфицированных китайским коронавирусом. Ранее представители Всемирной организации здравоохранения похвалили Россию за хорошую подготовку к борьбе с распространением COVID-19.

«Я думаю, что наши медики в данной ситуации вполне справляются, потому что в целом официальных случаев коронавирусной инфекции не так много. Но, конечно, хотелось бы чтобы была более доступна диагностика, чтобы мы были готовы работать не с сотней человек, а с десятью тысячами больных одновременно. В нынешней ситуации все-таки делается все возможное», – говорит Штабницкий.

На этом этапе развития человеческой цивилизации, когда на всем земном шаре живут около 7,5 миллиарда людей, еще не было случаев, когда в таком масштабе развивалась пандемия, рассказывает врач. Старые эпидемии отличались от нынешней, поскольку население Земли было меньше, а возможности передвижения по миру – не так широки.

«Из-за того, что сейчас мы в ситуации, в которой еще никогда не были, сложно рассуждать о правильности или неправильности применяемых мер. Скорее, нашим действиям оценку поставят потомки. Тем не менее, если судить по нынешним результатам, РФ все же находится сейчас в достаточно хорошем положении», – подытожил Штабницкий.

Президент Владимир Путин заявил, что страна контролирует ситуацию с китайским коронавирусом, а также призвал не верить вбросам и фейкам о данной инфекции в России. Также власти всех регионов ввели режим повышенной готовности.

По данным на 19 марта, коронавирусом во всем мире заражены 222 тысячи человек. Из них в РФ находятся 199 заболевших. На данный момент в стране не было зафиксировано смертей от данного заболевания.