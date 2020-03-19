Церемонию в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны отменили в Берлине

19.03.2020, 19:53, Новости дня

Главную церемонию в Берлине по случаю 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны, которая должна была состояться 8 мая, отменили из-за коронавируса, сообщило агентство DPA со ссылкой на канцелярию президента ФРГ.

На мероприятии планировалось выступление главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера, а также ряда других высоких иностранных гостей. Церемония должна была пройти на Площади Республики перед историческим зданием рейхстага, информирует ТАСС.

Накануне число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло на 36% и достигло 12,3 тыс. В среду канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса.